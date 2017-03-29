Екологи перевіряють воду з річки Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 16:01
В селі Липляни Ківерцівського району фахівці Держекоінспекції взяли чотири зразки води: два в річці Стир і два в місцях зливу з очисних споруд.
Перевірку провели позапланову, реагуючи на заяву від місцевої жительки Ольги Матящук, - пише Суспільне.
Нагадаємо, що у квітні вона розповіла, що тутешні рибалки знайшли в річці мертву рибу. Працівники КП "Луцькводокал" спростовували свою причетність до цього.
"Перевірка розпочалася 20-го травня, триватиме до 2 червня. Ми перевіряємо показники гідрохімічних досліджень. Результати дослідження будуть через тиждень", - говорить начальниця відділу Держекоінспекції в області Марія Єндрущук.
Інженер "Луцькводоканалу" Інна Видавська каже, що воду, яку зливають у річку комунальники, щодня тестують.
"Щодня робимо скорочений аналіз води, тричі на місяць – повний. Перевищень не фіксували останнім часом. Якщо показники стають на максимальні рівні, то ми додаємо кисень для кращої роботи активного мулу", - розповідає Інна Видавська.
Місцева жителька, яка писала скаргу в Держекоінспекцію Ольга Матящук розповіла, що впродовж місяця скарг від рибалок на мертву рибу в річці не було.
Перевірку провели позапланову, реагуючи на заяву від місцевої жительки Ольги Матящук, - пише Суспільне.
Нагадаємо, що у квітні вона розповіла, що тутешні рибалки знайшли в річці мертву рибу. Працівники КП "Луцькводокал" спростовували свою причетність до цього.
"Перевірка розпочалася 20-го травня, триватиме до 2 червня. Ми перевіряємо показники гідрохімічних досліджень. Результати дослідження будуть через тиждень", - говорить начальниця відділу Держекоінспекції в області Марія Єндрущук.
Інженер "Луцькводоканалу" Інна Видавська каже, що воду, яку зливають у річку комунальники, щодня тестують.
"Щодня робимо скорочений аналіз води, тричі на місяць – повний. Перевищень не фіксували останнім часом. Якщо показники стають на максимальні рівні, то ми додаємо кисень для кращої роботи активного мулу", - розповідає Інна Видавська.
Місцева жителька, яка писала скаргу в Держекоінспекцію Ольга Матящук розповіла, що впродовж місяця скарг від рибалок на мертву рибу в річці не було.