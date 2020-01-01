На хабарі затримали прикордонника Луцького загону, який незаконно продавав деревину





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Встановили, що прикордонник реалізовував серед місцевих мешканців села Жадень Рівненської області незаконно заготовлену ним деревину породи дуб. Загальна сума проданих ним заготівок сягнула майже 44 тисячі гривень.



Прикордонника заскочили якраз під час отримання від місцевого мешканця 4 тисяч гривень неправомірної вигоди за сприяння у безперешкодному вивезенні, придбаних в нього лісоматеріалів із контрольованого прикордонного району.



Затримання хабарника проводилось співробітниками ВВВБ по Луцькому прикордонному загону УВВБ «Захід», ВБКОЗ УСБУ в Рівненській обл. та слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницький під процесуальним керівництвом військової прокуратури Рівненського гарнізону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 27 травня, затримали військовослужбовця відділу «Дубровиця» Луцького загону.ПРо це повідомляє Державна прикордонна служба України.Встановили, що прикордонник реалізовував серед місцевих мешканців села Жадень Рівненської області незаконно заготовлену ним деревину породи дуб. Загальна сума проданих ним заготівок сягнула майже 44 тисячі гривень.Прикордонника заскочили якраз під час отримання від місцевого мешканця 4 тисяч гривень неправомірної вигоди за сприяння у безперешкодному вивезенні, придбаних в нього лісоматеріалів із контрольованого прикордонного району.Затримання хабарника проводилось співробітниками ВВВБ по Луцькому прикордонному загону УВВБ «Захід», ВБКОЗ УСБУ в Рівненській обл. та слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницький під процесуальним керівництвом військової прокуратури Рівненського гарнізону.

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