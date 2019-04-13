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У Луцьку в червні відбудеться загальноміська екологічна толока

У Луцьку в червні відбудеться загальноміська екологічна толока
13 червня у Луцьку відбудеться загальноміська екологічна толока «Чистоліто».

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Зауважують, що через карантин не вдалося провести традиційні щорічні весняні загальноміські толоки, але вважають, що це не пізно зробити у червні, адже, на жаль, сміття у різних локаціях менше не стало.

Міська рада визначила більше 30 локацій по місту, де лучани зможуть долучитися до наведення ладу.

Деталі щодо локацій та інша інформація - за телефоном 77 79 25.

Обіцяють, що рукавиці, сміттєві пакети та все необхідне буде на місцях толоки.

У Луцьку в червні відбудеться загальноміська екологічна толока

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Теги: толока, Луцьк
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