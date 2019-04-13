У Луцьку в червні відбудеться загальноміська екологічна толока
Сьогодні, 13:02
13 червня у Луцьку відбудеться загальноміська екологічна толока «Чистоліто».
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Зауважують, що через карантин не вдалося провести традиційні щорічні весняні загальноміські толоки, але вважають, що це не пізно зробити у червні, адже, на жаль, сміття у різних локаціях менше не стало.
Міська рада визначила більше 30 локацій по місту, де лучани зможуть долучитися до наведення ладу.
Деталі щодо локацій та інша інформація - за телефоном 77 79 25.
Обіцяють, що рукавиці, сміттєві пакети та все необхідне буде на місцях толоки.
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Про це повідомляє пресслужба міськради.
Зауважують, що через карантин не вдалося провести традиційні щорічні весняні загальноміські толоки, але вважають, що це не пізно зробити у червні, адже, на жаль, сміття у різних локаціях менше не стало.
Міська рада визначила більше 30 локацій по місту, де лучани зможуть долучитися до наведення ладу.
Деталі щодо локацій та інша інформація - за телефоном 77 79 25.
Обіцяють, що рукавиці, сміттєві пакети та все необхідне буде на місцях толоки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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