У Луцьку в червні відбудеться загальноміська екологічна толока

13 червня у Луцьку відбудеться загальноміська екологічна толока «Чистоліто».Про це повідомляє пресслужба міськради.Зауважують, що через карантин не вдалося провести традиційні щорічні весняні загальноміські толоки, але вважають, що це не пізно зробити у червні, адже, на жаль, сміття у різних локаціях менше не стало.Міська рада визначила більше 30 локацій по місту, де лучани зможуть долучитися до наведення ладу.Деталі щодо локацій та інша інформація - за телефоном 77 79 25.Обіцяють, що рукавиці, сміттєві пакети та все необхідне буде на місцях толоки.