Коронавірус виявили у ще двох працівників волинської птахофабрики
Сьогодні, 13:08
Коронавірусну інфекцію за добу діагностували у ще двох працівників володимир-волинської птахофабрики.
Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що за останню добу виявили 3 нові випадки коронавірусу у Володимир-Волинському районі. Два з них – у працівників птахофабрики. Ще один захворілий – медичний працівник.
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Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що за останню добу виявили 3 нові випадки коронавірусу у Володимир-Волинському районі. Два з них – у працівників птахофабрики. Ще один захворілий – медичний працівник.
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