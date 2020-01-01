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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус виявили у ще двох працівників волинської птахофабрики

Коронавірус виявили у ще двох працівників волинської птахофабрики
Коронавірусну інфекцію за добу діагностували у ще двох працівників володимир-волинської птахофабрики.

Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що за останню добу виявили 3 нові випадки коронавірусу у Володимир-Волинському районі. Два з них – у працівників птахофабрики. Ще один захворілий – медичний працівник.

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Теги: птахофабрика, коронавірус, Володимир
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