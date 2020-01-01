Коронавірус виявили у ще двох працівників волинської птахофабрики

Коронавірусну інфекцію за добу діагностували у ще двох працівників володимир-волинської птахофабрики.Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїповідомила, що за останню добу виявили 3 нові випадки коронавірусу у Володимир-Волинському районі. Два з них – у працівників птахофабрики. Ще один захворілий – медичний працівник.