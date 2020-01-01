Де на Волині не буде світла 29 травня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00-16:00Школа, котельня, СМЗ «Київстар», водонапірна башта с. Лудин,Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-16:00смт.Оликавул.Ралгоспна2. 09:00-16:00с. Словатичівул. Перемоги3. 09:00-16:00с.Башлики – магазин, медпункт, церкваФОП Лебідь Олександр Олександрович - магазинФОП Януль Олександр Олександрович - магазинс.Башликивул.Шкільна,вул.Шаваріна,вул.Набережна,4. 09:00-16:00ТОВ "Механізатор" – зерносклад, майстерня.Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:30 – 17:00с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-122. 09:30 – 17:00ФОП Вербицький, ФОП Равський,ФОП Момотюк, ФОП Фірук,ФОП Лесько, ПП Матвійчук,СФГ «Датсун», ПП «Тент Сервіс», ФОП Бондарюк,Милушівське споживче товариство,ТзОВ «Силует», ОСББ «Наш дім»,ФОП Іскарєв, ФОП Терефельський,ПрАТ «Київстар», ФОП Находа, ФГ «Зміїнець, ФОП Манукян, ФОП Концевич, ОК «Ранок», «БАМ»с.Милуші,с.Зміїнець вул. Вишнева, Ясенева, Першотравнева, Луцька,с.Княгининок вул. Соборна, Ранкова, Незалежності3. ПЛ-10 кВ Л-33-09 (КТП-2, 3, 63, 114, 117, 122, 257, 273, 356, 391, 457, 600, 654) 10:00 – 16:00 смт.Торчин: Торчинський професійний ліцей, ПП Сидун О.В., ТзОВ „Торчин-метал”, АТС ПАТ „Укртелеком”, Торчинська районна лікарня, ПП Якушев Б.В., ПП Кревський А.В., ПП Киричук В.С., комунальне підприємство „Зелене господарство”, ПП Волошенюк, ТзОВ «Торчин РТП», ПрАТ «Київстар», ТзОВ «Буд-лідер», ФОП Мольчак Р.В. смт. Торчин вул. Незалежності, Болотнікова, Ватутіна, Грушевського, Каспрука, Лугова, Мічуріна, Нова, Паризької комуни, Петровського1. КТП-270 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Пульмо2. ПЛ-10 Л58-05 від ЛР-80 до ЛР-82 9:00 – 17:00 Побут, с.Рівне. Запілля, БороваВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4кВ Л-6 ТП-24 9:00-17:00 - м.Нововолинськвул. Самчука, Маяковського, Кримського2. ПЛ-0.4кВ Л-5 ТП-93 9:00-17:00 -м.Нововолинськвул. ЗаводськаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-193. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева5. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.6. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю) с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю)7. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру8. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище дитсадок, притулок, адмінприміщення, КНС.. м.Рожище вул.Куліша, 28А, 30А, 32А, 34А.9. ПЛ-10 кВ Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, атскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, радіорелейна станція, комбікориовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква. с.Топільне (повністю)10. ПЛ-10 кВ Л43-05 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Іванчиці, с.Уляники, с.Романів, с.Городині (повністю) с.Іванчиці, с.Уляники, с.Романів, с.Городині (повністю)1. 10:00-17:00.С. Смідин вул:Квітнева,Гагаріна,Б.Хмельницького1. ПЛ-0,4 кВКТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів2. ПЛ-0,4 кВКТП-137 09:30-12:30 ТзОВ «Заповіт Новий»- тр.бригада с.Овлочин3. ПЛ-0,4 кВКТП-138 13:00-16:30 ТзОВ «Заповіт Новий»- бригада с.Овлочин