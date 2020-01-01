Де на Волині не буде світла 29 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-16:00
Школа, котельня, СМЗ «Київстар», водонапірна башта с. Лудин,
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 09:00-16:00
смт.Олика
вул.Ралгоспна
2. 09:00-16:00
с. Словатичі
вул. Перемоги
3. 09:00-16:00
с.Башлики – магазин, медпункт, церква
ФОП Лебідь Олександр Олександрович - магазин
ФОП Януль Олександр Олександрович - магазин
с.Башлики
вул.Шкільна,
вул.Шаваріна,
вул.Набережна,
4. 09:00-16:00
ТОВ "Механізатор" – зерносклад, майстерня.
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-12
2. 09:30 – 17:00
ФОП Вербицький, ФОП Равський,
ФОП Момотюк, ФОП Фірук,
ФОП Лесько, ПП Матвійчук,
СФГ «Датсун», ПП «Тент Сервіс», ФОП Бондарюк,
Милушівське споживче товариство,
ТзОВ «Силует», ОСББ «Наш дім»,
ФОП Іскарєв, ФОП Терефельський,
ПрАТ «Київстар», ФОП Находа, ФГ «Зміїнець, ФОП Манукян, ФОП Концевич, ОК «Ранок», «БАМ»
с.Милуші,
с.Зміїнець вул. Вишнева, Ясенева, Першотравнева, Луцька,
с.Княгининок вул. Соборна, Ранкова, Незалежності
3. ПЛ-10 кВ Л-33-09 (КТП-2, 3, 63, 114, 117, 122, 257, 273, 356, 391, 457, 600, 654) 10:00 – 16:00 смт.Торчин: Торчинський професійний ліцей, ПП Сидун О.В., ТзОВ „Торчин-метал”, АТС ПАТ „Укртелеком”, Торчинська районна лікарня, ПП Якушев Б.В., ПП Кревський А.В., ПП Киричук В.С., комунальне підприємство „Зелене господарство”, ПП Волошенюк, ТзОВ «Торчин РТП», ПрАТ «Київстар», ТзОВ «Буд-лідер», ФОП Мольчак Р.В. смт. Торчин вул. Незалежності, Болотнікова, Ватутіна, Грушевського, Каспрука, Лугова, Мічуріна, Нова, Паризької комуни, Петровського
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-270 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Пульмо
2. ПЛ-10 Л58-05 від ЛР-80 до ЛР-82 9:00 – 17:00 Побут, с.Рівне. Запілля, Борова
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-6 ТП-24 9:00-17:00 - м.Нововолинськ
вул. Самчука, Маяковського, Кримського
2. ПЛ-0.4кВ Л-5 ТП-93 9:00-17:00 -
м.Нововолинськ
вул. Заводська
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
6. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю) с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю)
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
8. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище дитсадок, притулок, адмінприміщення, КНС.. м.Рожище вул.Куліша, 28А, 30А, 32А, 34А.
9. ПЛ-10 кВ Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, атскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, радіорелейна станція, комбікориовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква. с.Топільне (повністю)
10. ПЛ-10 кВ Л43-05 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Іванчиці, с.Уляники, с.Романів, с.Городині (повністю) с.Іванчиці, с.Уляники, с.Романів, с.Городині (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-17:00.
С. Смідин вул:Квітнева,Гагаріна,Б.Хмельницького
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-137 09:30-12:30 ТзОВ «Заповіт Новий»- тр.бригада с.Овлочин
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-138 13:00-16:30 ТзОВ «Заповіт Новий»- бригада с.Овлочин
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-16:00
Школа, котельня, СМЗ «Київстар», водонапірна башта с. Лудин,
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 09:00-16:00
смт.Олика
вул.Ралгоспна
2. 09:00-16:00
с. Словатичі
вул. Перемоги
3. 09:00-16:00
с.Башлики – магазин, медпункт, церква
ФОП Лебідь Олександр Олександрович - магазин
ФОП Януль Олександр Олександрович - магазин
с.Башлики
вул.Шкільна,
вул.Шаваріна,
вул.Набережна,
4. 09:00-16:00
ТОВ "Механізатор" – зерносклад, майстерня.
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-12
2. 09:30 – 17:00
ФОП Вербицький, ФОП Равський,
ФОП Момотюк, ФОП Фірук,
ФОП Лесько, ПП Матвійчук,
СФГ «Датсун», ПП «Тент Сервіс», ФОП Бондарюк,
Милушівське споживче товариство,
ТзОВ «Силует», ОСББ «Наш дім»,
ФОП Іскарєв, ФОП Терефельський,
ПрАТ «Київстар», ФОП Находа, ФГ «Зміїнець, ФОП Манукян, ФОП Концевич, ОК «Ранок», «БАМ»
с.Милуші,
с.Зміїнець вул. Вишнева, Ясенева, Першотравнева, Луцька,
с.Княгининок вул. Соборна, Ранкова, Незалежності
3. ПЛ-10 кВ Л-33-09 (КТП-2, 3, 63, 114, 117, 122, 257, 273, 356, 391, 457, 600, 654) 10:00 – 16:00 смт.Торчин: Торчинський професійний ліцей, ПП Сидун О.В., ТзОВ „Торчин-метал”, АТС ПАТ „Укртелеком”, Торчинська районна лікарня, ПП Якушев Б.В., ПП Кревський А.В., ПП Киричук В.С., комунальне підприємство „Зелене господарство”, ПП Волошенюк, ТзОВ «Торчин РТП», ПрАТ «Київстар», ТзОВ «Буд-лідер», ФОП Мольчак Р.В. смт. Торчин вул. Незалежності, Болотнікова, Ватутіна, Грушевського, Каспрука, Лугова, Мічуріна, Нова, Паризької комуни, Петровського
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-270 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Пульмо
2. ПЛ-10 Л58-05 від ЛР-80 до ЛР-82 9:00 – 17:00 Побут, с.Рівне. Запілля, Борова
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-6 ТП-24 9:00-17:00 - м.Нововолинськ
вул. Самчука, Маяковського, Кримського
2. ПЛ-0.4кВ Л-5 ТП-93 9:00-17:00 -
м.Нововолинськ
вул. Заводська
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
6. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю) с.Крижівка, с.Незвір, с.Луків (повністю)
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
8. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище дитсадок, притулок, адмінприміщення, КНС.. м.Рожище вул.Куліша, 28А, 30А, 32А, 34А.
9. ПЛ-10 кВ Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, атскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, радіорелейна станція, комбікориовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква. с.Топільне (повністю)
10. ПЛ-10 кВ Л43-05 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Іванчиці, с.Уляники, с.Романів, с.Городині (повністю) с.Іванчиці, с.Уляники, с.Романів, с.Городині (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-17:00.
С. Смідин вул:Квітнева,Гагаріна,Б.Хмельницького
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-137 09:30-12:30 ТзОВ «Заповіт Новий»- тр.бригада с.Овлочин
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-138 13:00-16:30 ТзОВ «Заповіт Новий»- бригада с.Овлочин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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