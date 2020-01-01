Говорити зараз про зняття карантинних заходів ми не можемо, – Щербак
Сьогодні, 13:19
Волинська область станом на 28 травня не готова до пом’якшення карантинних заходів.
Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зазначила, що показник завантаженості ліжок в області – 16,4 (він має бути менше 50 %). Кількість інфікованих на сьогодні більша від норми – замість 12 на 100 тисяч на Волині 14,83.
«Тому говорити зараз про зняття карантинних заходів ми, на жаль, на цю хвилину не можемо. Що буде завтра ми побачимо», - додала посадовиця. За її словами, громадський транспорт запустять після того, коли всі показники будуть в межах норми.
«Станом на цю хвилину про це не йдеться», - відзначила Щербак.
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Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зазначила, що показник завантаженості ліжок в області – 16,4 (він має бути менше 50 %). Кількість інфікованих на сьогодні більша від норми – замість 12 на 100 тисяч на Волині 14,83.
«Тому говорити зараз про зняття карантинних заходів ми, на жаль, на цю хвилину не можемо. Що буде завтра ми побачимо», - додала посадовиця. За її словами, громадський транспорт запустять після того, коли всі показники будуть в межах норми.
«Станом на цю хвилину про це не йдеться», - відзначила Щербак.
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Коментарі 2
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