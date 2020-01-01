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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Говорити зараз про зняття карантинних заходів ми не можемо, – Щербак

Говорити зараз про зняття карантинних заходів ми не можемо, – Щербак
Волинська область станом на 28 травня не готова до пом’якшення карантинних заходів.

Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зазначила, що показник завантаженості ліжок в області – 16,4 (він має бути менше 50 %). Кількість інфікованих на сьогодні більша від норми – замість 12 на 100 тисяч на Волині 14,83.

«Тому говорити зараз про зняття карантинних заходів ми, на жаль, на цю хвилину не можемо. Що буде завтра ми побачимо», - додала посадовиця. За її словами, громадський транспорт запустять після того, коли всі показники будуть в межах норми.

«Станом на цю хвилину про це не йдеться», - відзначила Щербак.

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Теги: Волинь, карантин, обмеження, Щербак, коронавірус, Луцьк
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Коментарі 2
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Рівненська область - 1100000 населення, майже 1500 хворих, Волинь - 1050000 населення , і майже 900 випадків... В Рівному транспорт їздить, лучани - НЕ ЛЮДИ??? Досить вішати локшину на наші вуха!
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Столична комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про умови, за яких столиці може призупинити запроваджені послаблення карантинних обмежень: якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів становитиме більше, ніж 24 особи на 100 тисяч населення; якщо завантаженість ліжок у медзакладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком коронавірусу, буде понад 75%. Волинь буде в дупі до наступного року, напевно...
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