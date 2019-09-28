У Ратнівському районі затримали вантажівку із нелегально видобутим піском
Сьогодні, 13:30
На днях до поліцейських офіцерів Забродівської об'єднаної територіальної громади звернувся голова ОТГ. Він повідомив, що в селі Видраниця Ратнівського району, ймовірно, незаконно видобувають пісок на місцевому кар'єрі.
Про це йдеться на сторінці "Поліцейський громади у Волинській області" у Facebook.
Офіцери громади здійснили візуальне спостереження за кар'єром і в ході проведених заходів виявили автомобіль марки ЗІЛ, завантажений піском. На місце події працювала слідчо-оперативна група. Встановили, за кермом автомобіля перебував місцевий житель.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного судового реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.240 Кримінального кодексу України ( Порушення правил охорони або використання надр ).
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Про це йдеться на сторінці "Поліцейський громади у Волинській області" у Facebook.
Офіцери громади здійснили візуальне спостереження за кар'єром і в ході проведених заходів виявили автомобіль марки ЗІЛ, завантажений піском. На місце події працювала слідчо-оперативна група. Встановили, за кермом автомобіля перебував місцевий житель.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного судового реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.240 Кримінального кодексу України ( Порушення правил охорони або використання надр ).
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