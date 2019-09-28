вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ратнівському районі затримали вантажівку із нелегально видобутим піском

У Ратнівському районі затримали вантажівку із нелегально видобутим піском
На днях до поліцейських офіцерів Забродівської об'єднаної територіальної громади звернувся голова ОТГ. Він повідомив, що в селі Видраниця Ратнівського району, ймовірно, незаконно видобувають пісок на місцевому кар'єрі.

Про це йдеться на сторінці "Поліцейський громади у Волинській області" у Facebook.

Офіцери громади здійснили візуальне спостереження за кар'єром і в ході проведених заходів виявили автомобіль марки ЗІЛ, завантажений піском. На місце події працювала слідчо-оперативна група. Встановили, за кермом автомобіля перебував місцевий житель.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного судового реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.240 Кримінального кодексу України ( Порушення правил охорони або використання надр ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ратнівський район, пісок, вантажівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Генконсульства Польщі у Луцьку – довгі черги: чи дотримуються люди правил карантину
Сьогодні, 14:13
Розповіли про ситуацію з COVID-19 у Ківерцівському районі
Сьогодні, 13:55
В Україні ввели новий податок на продаж авто
Сьогодні, 13:30
У Ратнівському районі затримали вантажівку із нелегально видобутим піском
Сьогодні, 13:30
Говорити зараз про зняття карантинних заходів ми не можемо, – Щербак
Сьогодні, 13:19
Схожі новини
У Ковелі поліцейські затримали дві вантажівки з піском У Ковелі поліцейські затримали дві вантажівки з піском
24 квітень, 14:20
На Волині невідомі незаконно видобували пісок. ФОТО На Волині невідомі незаконно видобували пісок. ФОТО
28 вересень, 2019, 22:26
На Волині вводять сезонні обмеження руху вантажного транспорту На Волині вводять сезонні обмеження руху вантажного транспорту
27 травень, 18:35
У Луцьку – аварія за участю вантажівки та легковика У Луцьку – аварія за участю вантажівки та легковика
25 травень, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гроші «під подушкою» та на рахунках в банках: що у декларації головного прокурора Волині
Сьогодні, 14:20
 0
Біля Генконсульства Польщі у Луцьку – довгі черги: чи дотримуються люди правил карантину
Сьогодні, 14:13
 0
Розповіли про ситуацію з COVID-19 у Ківерцівському районі
Сьогодні, 13:55
 0
У Ратнівському районі затримали вантажівку із нелегально видобутим піском
Сьогодні, 13:30
 0
В Україні ввели новий податок на продаж авто
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8