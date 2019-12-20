Гроші «під подушкою» та на рахунках в банках: що у декларації головного прокурора Волині





Про це йдеться у його декларації за 2019 рік, - пише



На чому заробив



Нагадаємо,



Так, у генпрокуратурі у 2019 році він заробив 594,8 тисяч гривень, у прокуратурі Волинської області – 92,6 тисяч гривень. Разом – 687, 5 тисяч гривень.



Також посадовець задекларував 78,7 тисяч гривень зарплати своєї дружини Наталії Безрукої у Національній академії прокуратури України, 15,4 тисячі страхових виплат, а також 86 тисяч гривень подарунку, який вона отримала від Романа Безрукого – вірогідно батька Тараса Безрукого.



Гроші «під подушкою» та на рахунках в банку



На рахунках у банках Тарас Безрукий зберігає 56 тисяч гривень, готівкою – 32 тисячі доларів та 3 тисячі євро.



Нерухомість та авто



Власної нерухомості сім’я Тараса Безрукого не має, але вони мають право користуватися будинком площею 292,4 квадратні метри у місті Калуш Івано-Франківської області (належить Роману Безрукому) та квартирою площею 83,2 кв. м. в Івано-Франківську.



Орендують Безрукі кімнату площею 43,6 квадратних метрів і гараж площею 17 кв.м. у Києві (належать Національній академії прокуратури України), а також квартиру у Луцьку – площею 58,4 кв .м.



Окрім цього, дружина Наталія Безрука має право користуватись квартирою площею 63,71 кв. м. у Києві, яка вважається об’єктом незавершеного будівництва.



Тарас Безрукий має авто Subaru Forester 2008 року випуску та може безплатно користуватись авто Citroen DS5 2012 року випуску.

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Нагадаємо, Тараса Безрукого представили на посаді головного прокурора Волині 26 листопада 2019 року. До цього він працював у генпрокуратурі.Так, у генпрокуратурі у 2019 році він заробив 594,8 тисяч гривень, у прокуратурі Волинської області – 92,6 тисяч гривень. Разом – 687, 5 тисяч гривень.Також посадовець задекларував 78,7 тисяч гривень зарплати своєї дружиниу Національній академії прокуратури України, 15,4 тисячі страхових виплат, а також 86 тисяч гривень подарунку, який вона отримала від Романа Безрукого – вірогідно батька Тараса Безрукого.На рахунках у банках Тарас Безрукий зберігає 56 тисяч гривень, готівкою – 32 тисячі доларів та 3 тисячі євро.Власної нерухомості сім’я Тараса Безрукого не має, але вони мають право користуватися будинком площею 292,4 квадратні метри у місті Калуш Івано-Франківської області (належить Роману Безрукому) та квартирою площею 83,2 кв. м. в Івано-Франківську.Орендують Безрукі кімнату площею 43,6 квадратних метрів і гараж площею 17 кв.м. у Києві (належать Національній академії прокуратури України), а також квартиру у Луцьку – площею 58,4 кв .м.Окрім цього, дружина Наталія Безрука має право користуватись квартирою площею 63,71 кв. м. у Києві, яка вважається об’єктом незавершеного будівництва.Тарас Безрукий має авто Subaru Forester 2008 року випуску та може безплатно користуватись авто Citroen DS5 2012 року випуску.

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