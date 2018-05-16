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На Волині судитимуть поліцейського-хабарника, який вимагав у водія, що порушив ПДР, 5 тисяч гривень

На Волині судитимуть поліцейського-хабарника, який вимагав у водія, що порушив ПДР, 5 тисяч гривень
На Волині судитимуть працівника поліції з Володимира-Волинського за вимагання хабара у 5 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області.

Слідство встановило, що правоохоронець вимагав 5 тисяч гривень у водія, що порушив правила дорожнього руху.

Трапилося це 25 лютого цього року, коли порушник передав гроші спільнику поліцейського. Того ж дня правоохоронця та його пособника затримали.

Прокуратура Волинської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Львові, кримінальному провадженні про вимагання й одержання неправомірної вигоди працівником Володимир-Волинського відділу поліції.

Поліцейського обвинувачують у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України), а його спільника – у пособництві у вчиненні цього злочину (ч.5 ст. 27 ч.3. ст. 368 КК України).

Невдовзі вони обоє постануть перед судом.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: прокуратура, хабар, поліція, Волинь
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