На Волині судитимуть поліцейського-хабарника, який вимагав у водія, що порушив ПДР, 5 тисяч гривень





Про це повідомила пресслужба



Слідство встановило, що правоохоронець вимагав 5 тисяч гривень у водія, що порушив правила дорожнього руху.



Трапилося це 25 лютого цього року, коли порушник передав гроші спільнику поліцейського. Того ж дня правоохоронця та його пособника затримали.



Прокуратура Волинської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Львові, кримінальному провадженні про вимагання й одержання неправомірної вигоди працівником Володимир-Волинського відділу поліції.



Поліцейського обвинувачують у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України), а його спільника – у пособництві у вчиненні цього злочину (ч.5 ст. 27 ч.3. ст. 368 КК України).



Невдовзі вони обоє постануть перед судом.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судитимуть працівника поліції з Володимира-Волинського за вимагання хабара у 5 тисяч гривень.Про це повідомила пресслужба прокуратури області.Слідство встановило, що правоохоронець вимагав 5 тисяч гривень у водія, що порушив правила дорожнього руху.Трапилося це 25 лютого цього року, коли порушник передав гроші спільнику поліцейського. Того ж дня правоохоронця та його пособника затримали.Прокуратура Волинської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Львові, кримінальному провадженні про вимагання й одержання неправомірної вигоди працівником Володимир-Волинського відділу поліції.Поліцейського обвинувачують у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України), а його спільника – у пособництві у вчиненні цього злочину (ч.5 ст. 27 ч.3. ст. 368 КК України).Невдовзі вони обоє постануть перед судом.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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