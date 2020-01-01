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У луцькій лікарні вперше успішно пришили жінці ногу. ФОТО 18+

У луцькій лікарні вперше успішно пришили жінці ногу. ФОТО 18+
У Луцькій міській клінічній лікарні вперше успішно провели реплантацію кінцівки.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу.

Вчора, 27 травня, швидка медична допомога доправила у приймальне відділення лікарні 67-річну жінку з тяжкою побутовою травмою: відрізаною ногою на рівні гомілково-ступневого суглобу.

Пацієнтку оперативно направили в опікове відділення, реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці, де їй зробили реплантацію ноги: відновили судини, сухожилля, нерви і пришили ногу.

За словами завідувача відділення Романа Трача операція пройшла успішно, хвора задоволена результатом і почуває себе добре.

У клінічній практиці застосовують реплантацію скальпа, носа, вушної раковини, але найбільше поширена реплантація кінцівок та їх сегментів - кистей, стоп, пальців.

"Найголовніше, швидко доставити пацієнта в лікарню, щоб не втратити дорогоцінний час і можливість зробити приживлення", - розповів лікар Роман Трач.

У луцькій лікарні вперше успішно пришили жінці ногу. ФОТО 18+
У луцькій лікарні вперше успішно пришили жінці ногу. ФОТО 18+

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Теги: луцька лікарня, операція, реплантація
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