У луцькій лікарні вперше успішно пришили жінці ногу. ФОТО 18+





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Вчора, 27 травня, швидка медична допомога доправила у приймальне відділення лікарні 67-річну жінку з тяжкою побутовою травмою: відрізаною ногою на рівні гомілково-ступневого суглобу.



Пацієнтку оперативно направили в опікове відділення, реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці, де їй зробили реплантацію ноги: відновили судини, сухожилля, нерви і пришили ногу.



За словами завідувача відділення Романа Трача операція пройшла успішно, хвора задоволена результатом і почуває себе добре.



У клінічній практиці застосовують реплантацію скальпа, носа, вушної раковини, але найбільше поширена реплантація кінцівок та їх сегментів - кистей, стоп, пальців.



"Найголовніше, швидко доставити пацієнта в лікарню, щоб не втратити дорогоцінний час і можливість зробити приживлення", - розповів лікар Роман Трач.





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