У луцькій лікарні вперше успішно пришили жінці ногу. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:36
У Луцькій міській клінічній лікарні вперше успішно провели реплантацію кінцівки.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу.
Вчора, 27 травня, швидка медична допомога доправила у приймальне відділення лікарні 67-річну жінку з тяжкою побутовою травмою: відрізаною ногою на рівні гомілково-ступневого суглобу.
Пацієнтку оперативно направили в опікове відділення, реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці, де їй зробили реплантацію ноги: відновили судини, сухожилля, нерви і пришили ногу.
За словами завідувача відділення Романа Трача операція пройшла успішно, хвора задоволена результатом і почуває себе добре.
У клінічній практиці застосовують реплантацію скальпа, носа, вушної раковини, але найбільше поширена реплантація кінцівок та їх сегментів - кистей, стоп, пальців.
"Найголовніше, швидко доставити пацієнта в лікарню, щоб не втратити дорогоцінний час і можливість зробити приживлення", - розповів лікар Роман Трач.
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Про це повідомляють на сторінці медзакладу.
Вчора, 27 травня, швидка медична допомога доправила у приймальне відділення лікарні 67-річну жінку з тяжкою побутовою травмою: відрізаною ногою на рівні гомілково-ступневого суглобу.
Пацієнтку оперативно направили в опікове відділення, реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці, де їй зробили реплантацію ноги: відновили судини, сухожилля, нерви і пришили ногу.
За словами завідувача відділення Романа Трача операція пройшла успішно, хвора задоволена результатом і почуває себе добре.
У клінічній практиці застосовують реплантацію скальпа, носа, вушної раковини, але найбільше поширена реплантація кінцівок та їх сегментів - кистей, стоп, пальців.
"Найголовніше, швидко доставити пацієнта в лікарню, щоб не втратити дорогоцінний час і можливість зробити приживлення", - розповів лікар Роман Трач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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