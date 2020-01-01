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Келії монастиря піарів на Волині, де незаконно вели «солодкий» бізнес, повернули державі

Келії монастиря піарів на Волині, де незаконно вели «солодкий» бізнес, повернули державі
Прокурори Волині повернули державі пам’ятку архітектури національного значення - келії монастиря піарів, яку місціевий підприємець незаконно використовував для ведення бізнесу.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області.

Прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання незаконно розмістив у приміщенні монастиря ХVІІ ст. у селищі Любешів заклад громадського харчування й кондитерський цех.

У суді прокурори домоглися звільнення підприємством приміщення об’єкта культурної спадщини вартістю 4 мільйони гривень та повернення його державі.





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Теги: Керії піарів, монастир, Любешів, Волинь
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