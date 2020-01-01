Келії монастиря піарів на Волині, де незаконно вели «солодкий» бізнес, повернули державі
Сьогодні, 15:10
Прокурори Волині повернули державі пам’ятку архітектури національного значення - келії монастиря піарів, яку місціевий підприємець незаконно використовував для ведення бізнесу.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області.
Прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання незаконно розмістив у приміщенні монастиря ХVІІ ст. у селищі Любешів заклад громадського харчування й кондитерський цех.
У суді прокурори домоглися звільнення підприємством приміщення об’єкта культурної спадщини вартістю 4 мільйони гривень та повернення його державі.
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Про це повідомила пресслужба прокуратури області.
Прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання незаконно розмістив у приміщенні монастиря ХVІІ ст. у селищі Любешів заклад громадського харчування й кондитерський цех.
У суді прокурори домоглися звільнення підприємством приміщення об’єкта культурної спадщини вартістю 4 мільйони гривень та повернення його державі.
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