Келії монастиря піарів на Волині, де незаконно вели «солодкий» бізнес, повернули державі





Про це повідомила пресслужба



Прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання незаконно розмістив у приміщенні монастиря ХVІІ ст. у селищі Любешів



У суді прокурори домоглися звільнення підприємством приміщення об’єкта культурної спадщини вартістю 4 мільйони гривень та повернення його державі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурори Волині повернули державі пам’ятку архітектури національного значення - келії монастиря піарів, яку місціевий підприємець незаконно використовував для ведення бізнесу.Про це повідомила пресслужба прокуратури області.Прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання незаконно розмістив у приміщенні монастиря ХVІІ ст. у селищі Любешів заклад громадського харчування й кондитерський цех. У суді прокурори домоглися звільнення підприємством приміщення об’єкта культурної спадщини вартістю 4 мільйони гривень та повернення його державі.

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