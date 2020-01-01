У Луцьку вночі спіймали чотирьох молодиків із наркотиками
Сьогодні, 14:52
Протягом ночі луцькі патрульні виявили у чотирьох чоловіків речовини наркотичного походження.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поіції у Волинській області.
Так, на вулиці Архітектора Метельницького близько 20-ї години поліцейські виявили у 25-річного хлопця речовину рослинного походження зовні схожу на наркотичну.
Інший випадок трапився на проспекті Президента Грушевського близько 2-ї години. Під час поверхневої перевірки 27-річний чоловік дістав поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, амфетамін.
Третій факт зафіксували на вулиці Кравчука, близько 5-ї години ранку. Патрулюючи вулицею, поліцейські виявили у 23-річного хлопця згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження, зовні схожою на канабіс.
У той час, інший екіпаж на вулиці Домни Гордіюк затримали 23-річного молодика з двома поліетиленовими пакетиками з кристалічною речовиною білого кольору та паперовим згортком із речовиною зеленого кольору рослинного походження.
У всіх випадках патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила наркотики для проведення експертних досліджень.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поіції у Волинській області.
Так, на вулиці Архітектора Метельницького близько 20-ї години поліцейські виявили у 25-річного хлопця речовину рослинного походження зовні схожу на наркотичну.
Інший випадок трапився на проспекті Президента Грушевського близько 2-ї години. Під час поверхневої перевірки 27-річний чоловік дістав поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, амфетамін.
Третій факт зафіксували на вулиці Кравчука, близько 5-ї години ранку. Патрулюючи вулицею, поліцейські виявили у 23-річного хлопця згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження, зовні схожою на канабіс.
У той час, інший екіпаж на вулиці Домни Гордіюк затримали 23-річного молодика з двома поліетиленовими пакетиками з кристалічною речовиною білого кольору та паперовим згортком із речовиною зеленого кольору рослинного походження.
У всіх випадках патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила наркотики для проведення експертних досліджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
останнім часом закладчиків побільшало
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