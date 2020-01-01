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У Луцьку вночі спіймали чотирьох молодиків із наркотиками

У Луцьку вночі спіймали чотирьох молодиків із наркотиками
Протягом ночі луцькі патрульні виявили у чотирьох чоловіків речовини наркотичного походження.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поіції у Волинській області.

Так, на вулиці Архітектора Метельницького близько 20-ї години поліцейські виявили у 25-річного хлопця речовину рослинного походження зовні схожу на наркотичну.

Інший випадок трапився на проспекті Президента Грушевського близько 2-ї години. Під час поверхневої перевірки 27-річний чоловік дістав поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, амфетамін.

Третій факт зафіксували на вулиці Кравчука, близько 5-ї години ранку. Патрулюючи вулицею, поліцейські виявили у 23-річного хлопця згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження, зовні схожою на канабіс.

У той час, інший екіпаж на вулиці Домни Гордіюк затримали 23-річного молодика з двома поліетиленовими пакетиками з кристалічною речовиною білого кольору та паперовим згортком із речовиною зеленого кольору рослинного походження.

У всіх випадках патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила наркотики для проведення експертних досліджень.

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Теги: Луцьк, наркотики, хлопці
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