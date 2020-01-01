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В зоні ООС помер підполковник Збройних сил України

В зоні ООС помер підполковник Збройних сил України
Сьогодні, 28 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил пішов з життя командир 1-ї окремої танкової бригади підполковник Юрій Межаков.

Про це повідомляють у штабі ООС.

"Зупинилося серце воїна, патріота, відданого та мужнього захисника України. Все своє життя він присвятив служінню Батьківщині, був справжнім офіцером та професіоналом військової справи.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким Юрія Володимировича. Вічна пам'ять герою!", - йдеться у повідомленні.

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Теги: ООС, підполковник, ЗСУ
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