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Скільки коштує перша полуниця на луцьких ринках

Скільки коштує перша полуниця на луцьких ринках
Перша полуниця вже є на луцьких ринках. Майже вся – Закарпатська, місцевої поки мало. Купити ягоду – нині недешеве задоволення: ціни за кілограм варіюються в районі ста гривень.

Продавці кажуть – завозити полуницю почали два тижні тому. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Кожну партію, зазначають, перед продажем перевіряють у лабораторії на вміст нітратів. Запевняють, перевищень норми – поки не було.

Так, як це лише початок сезону, ціни – “кусаються”. Варіюються у межах ста гривень за кілограм. Продавці очікують, що вже незабаром полуниця достигне у місцевих фермерів. Тож поступово ціна повинна знижуватись. Кажуть – якщо з врожаєм все буде добре, то в розпал сезону найнижча вартість за кілограм ставновитиме 40 гривень, як і минулоріч. Втім, нині навіть високі ціни людей не зупиняють.


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Теги: Луцьк, перша полуниця, ціна
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