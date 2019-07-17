Скільки коштує перша полуниця на луцьких ринках
Сьогодні, 15:55
Перша полуниця вже є на луцьких ринках. Майже вся – Закарпатська, місцевої поки мало. Купити ягоду – нині недешеве задоволення: ціни за кілограм варіюються в районі ста гривень.
Продавці кажуть – завозити полуницю почали два тижні тому. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Кожну партію, зазначають, перед продажем перевіряють у лабораторії на вміст нітратів. Запевняють, перевищень норми – поки не було.
Так, як це лише початок сезону, ціни – “кусаються”. Варіюються у межах ста гривень за кілограм. Продавці очікують, що вже незабаром полуниця достигне у місцевих фермерів. Тож поступово ціна повинна знижуватись. Кажуть – якщо з врожаєм все буде добре, то в розпал сезону найнижча вартість за кілограм ставновитиме 40 гривень, як і минулоріч. Втім, нині навіть високі ціни людей не зупиняють.
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Продавці кажуть – завозити полуницю почали два тижні тому. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Кожну партію, зазначають, перед продажем перевіряють у лабораторії на вміст нітратів. Запевняють, перевищень норми – поки не було.
Так, як це лише початок сезону, ціни – “кусаються”. Варіюються у межах ста гривень за кілограм. Продавці очікують, що вже незабаром полуниця достигне у місцевих фермерів. Тож поступово ціна повинна знижуватись. Кажуть – якщо з врожаєм все буде добре, то в розпал сезону найнижча вартість за кілограм ставновитиме 40 гривень, як і минулоріч. Втім, нині навіть високі ціни людей не зупиняють.
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