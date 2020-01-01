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18-річному хлопцю, який на Горохівщині вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом, «світить» довічне

18-річному хлопцю, який на Горохівщині вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом, «світить» довічне
За вбивство судитимуть 18-річного мешканця села Холонів Горохівського району.

Нагадаємо, що 8 лютого 2020 року нетверезий молодик проник у будинок 68-річної мешканки Холонева, накинувся на неї, жорстоко побив та згодом задушив, - інформує пресслужба прокуратура Волинської області.

Знайшовши у помешканні 2200 польських злотих та 200 грн, хлопець забрав їх, а тоді підпалив хату, аби приховати сліди злочинів, і втік.

Невдовзі його затримали правоохоронці й він перебуває під вартою. Нині ж молодика обвинувачують у вчиненні цих злочинів і його чекає лава підсудних.

Покарання, яке загрожує йому в разі доведення вини – аж до довічного ув’язнення із конфіскацією майна.

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Теги: суд, хлопець, вбивство
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