18-річному хлопцю, який на Горохівщині вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом, «світить» довічне





Нагадаємо, що



Знайшовши у помешканні 2200 польських злотих та 200 грн, хлопець забрав їх, а тоді підпалив хату, аби приховати сліди злочинів, і втік.



Невдовзі його затримали правоохоронці й він перебуває під вартою. Нині ж молодика обвинувачують у вчиненні цих злочинів і його чекає лава підсудних.



Покарання, яке загрожує йому в разі доведення вини – аж до довічного ув’язнення із конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вбивство судитимуть 18-річного мешканця села Холонів Горохівського району.Нагадаємо, що 8 лютого 2020 року нетверезий молодик проник у будинок 68-річної мешканки Холонева , накинувся на неї, жорстоко побив та згодом задушив, - інформує пресслужба прокуратура Волинської області.Знайшовши у помешканні 2200 польських злотих та 200 грн, хлопець забрав їх, а тоді підпалив хату, аби приховати сліди злочинів, і втік.Невдовзі його затримали правоохоронці й він перебуває під вартою. Нині ж молодика обвинувачують у вчиненні цих злочинів і його чекає лава підсудних.Покарання, яке загрожує йому в разі доведення вини – аж до довічного ув’язнення із конфіскацією майна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію