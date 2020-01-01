18-річному хлопцю, який на Горохівщині вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом, «світить» довічне
Сьогодні, 16:14
За вбивство судитимуть 18-річного мешканця села Холонів Горохівського району.
Нагадаємо, що 8 лютого 2020 року нетверезий молодик проник у будинок 68-річної мешканки Холонева, накинувся на неї, жорстоко побив та згодом задушив, - інформує пресслужба прокуратура Волинської області.
Знайшовши у помешканні 2200 польських злотих та 200 грн, хлопець забрав їх, а тоді підпалив хату, аби приховати сліди злочинів, і втік.
Невдовзі його затримали правоохоронці й він перебуває під вартою. Нині ж молодика обвинувачують у вчиненні цих злочинів і його чекає лава підсудних.
Покарання, яке загрожує йому в разі доведення вини – аж до довічного ув’язнення із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, що 8 лютого 2020 року нетверезий молодик проник у будинок 68-річної мешканки Холонева, накинувся на неї, жорстоко побив та згодом задушив, - інформує пресслужба прокуратура Волинської області.
Знайшовши у помешканні 2200 польських злотих та 200 грн, хлопець забрав їх, а тоді підпалив хату, аби приховати сліди злочинів, і втік.
Невдовзі його затримали правоохоронці й він перебуває під вартою. Нині ж молодика обвинувачують у вчиненні цих злочинів і його чекає лава підсудних.
Покарання, яке загрожує йому в разі доведення вини – аж до довічного ув’язнення із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучанка, що першою народила трійню у перинатальному центрі, отримає 30 тисяч допомоги
Сьогодні, 16:36
18-річному хлопцю, який на Горохівщині вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом, «світить» довічне
Сьогодні, 16:14
Екологи перевіряють воду з річки Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 16:01
Скільки коштує перша полуниця на луцьких ринках
Сьогодні, 15:55