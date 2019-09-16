вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанка, що першою народила трійню у перинатальному центрі, отримає 30 тисяч допомоги

Лучанка, що першою народила трійню у перинатальному центрі, отримає 30 тисяч допомоги
Лучанка Іванна, що першою народила трійню у Волинському обласному перинатальному центрі, отримає грошову допомогу.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Нагадаємо, 14 травня у стінах перинатального центру народилася перша трійня. Вага малюків склала 1900, 1590, 1970 грамів.

Оперували породіллю троє хірургів: Горавська Ірина Михайлівна, Роман Володимирович Савка та Оштук Анастасія Вікторівна.

Лучанка отримає одноразову грошову допомогу з бюджету у розмірі 30 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, трійня, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судили учня волинської школи, який торгував наркотиками
Сьогодні, 17:00
Молоді волиняни зможуть отримувати паспорт та ідентифікаційний код одночасно
Сьогодні, 16:45
Лучанка, що першою народила трійню у перинатальному центрі, отримає 30 тисяч допомоги
Сьогодні, 16:36
18-річному хлопцю, який на Горохівщині вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом, «світить» довічне
Сьогодні, 16:14
Екологи перевіряють воду з річки Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
Із батьків на Волині «вибили» понад 24 000 000 гривень аліментів Із батьків на Волині «вибили» понад 24 000 000 гривень аліментів
21 травень, 09:30
Скільки громадам пропонують платити за навчання дітей у луцьких дитсадках Скільки громадам пропонують платити за навчання дітей у луцьких дитсадках
20 січень, 13:23
Як живе багатодітна сім’я з Волині, у якій народилась трійня Як живе багатодітна сім’я з Волині, у якій народилась трійня
16 вересень, 2019, 14:34
На Волині учні збирають кошти для дітей, котрі не можуть відвідувати школу На Волині учні збирають кошти для дітей, котрі не можуть відвідувати школу
08 вересень, 2019, 04:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судили учня волинської школи, який торгував наркотиками
Сьогодні, 17:00
 0
Молоді волиняни зможуть отримувати паспорт та ідентифікаційний код одночасно
Сьогодні, 16:45
 0
Лучанка, що першою народила трійню у перинатальному центрі, отримає 30 тисяч допомоги
Сьогодні, 16:36
 0
18-річному хлопцю, який на Горохівщині вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом, «світить» довічне
Сьогодні, 16:14
 0
Екологи перевіряють воду з річки Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8