Лучанка, що першою народила трійню у перинатальному центрі, отримає 30 тисяч допомоги

Іванна, що першою народила трійню у Волинському обласному перинатальному центрі, отримає грошову допомогу.



Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



Нагадаємо,



Оперували породіллю троє хірургів: Горавська Ірина Михайлівна, Роман Володимирович Савка та Оштук Анастасія Вікторівна.



Лучанка отримає одноразову грошову допомогу з бюджету у розмірі 30 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка, що першою народила трійню у Волинському обласному перинатальному центрі, отримає грошову допомогу.Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.Нагадаємо, 14 травня у стінах перинатального центру народилася перша трійня. Вага малюків склала 1900, 1590, 1970 грамів.Оперували породіллю троє хірургів: Горавська Ірина Михайлівна, Роман Володимирович Савка та Оштук Анастасія Вікторівна.Лучанка отримає одноразову грошову допомогу з бюджету у розмірі 30 000 гривень.

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