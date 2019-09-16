Лучанка, що першою народила трійню у перинатальному центрі, отримає 30 тисяч допомоги
Сьогодні, 16:36
Лучанка Іванна, що першою народила трійню у Волинському обласному перинатальному центрі, отримає грошову допомогу.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Нагадаємо, 14 травня у стінах перинатального центру народилася перша трійня. Вага малюків склала 1900, 1590, 1970 грамів.
Оперували породіллю троє хірургів: Горавська Ірина Михайлівна, Роман Володимирович Савка та Оштук Анастасія Вікторівна.
Лучанка отримає одноразову грошову допомогу з бюджету у розмірі 30 000 гривень.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Нагадаємо, 14 травня у стінах перинатального центру народилася перша трійня. Вага малюків склала 1900, 1590, 1970 грамів.
Оперували породіллю троє хірургів: Горавська Ірина Михайлівна, Роман Володимирович Савка та Оштук Анастасія Вікторівна.
Лучанка отримає одноразову грошову допомогу з бюджету у розмірі 30 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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