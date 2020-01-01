Молоді волиняни зможуть отримувати паспорт та ідентифікаційний код одночасно
Сьогодні, 16:45
На Волині з 28 травня особи віком від 14 років можуть одночасно отримати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код.
Про це інформує пресслужба Державної міграційної служби України у Волинській області.
Зробити це можна у територіальних підрозділах Державної міграційної служби, центрах надання адміністративних послуг та відділах обслуговування громадян «Паспортний сервіс».
Зазначається, що запуск послуги дозволить зменшити кількість візитів громадян до державних органів та заощадить їх власний час, оскільки відтепер відпадає необхідність відвідування Центру обслуговування платників податків для написання заяви та отримання довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Послуга з оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки вперше з одночасним присвоєнням їй реєстраційного номера облікової картки платника податків у підрозділах ДМС та ЦНАПу надається безкоштовно.
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Про це інформує пресслужба Державної міграційної служби України у Волинській області.
Зробити це можна у територіальних підрозділах Державної міграційної служби, центрах надання адміністративних послуг та відділах обслуговування громадян «Паспортний сервіс».
Зазначається, що запуск послуги дозволить зменшити кількість візитів громадян до державних органів та заощадить їх власний час, оскільки відтепер відпадає необхідність відвідування Центру обслуговування платників податків для написання заяви та отримання довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Послуга з оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки вперше з одночасним присвоєнням їй реєстраційного номера облікової картки платника податків у підрозділах ДМС та ЦНАПу надається безкоштовно.
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