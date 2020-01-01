вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили учня волинської школи, який торгував наркотиками

Судили учня волинської школи, який торгував наркотиками
У райцентрі Ратне, судили школяра, який торгував канабісом. Наразі суд призначив йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Про це стало відомо з ухвали Ратнівського районного суду Волинської області, пише "Район.Ратне".

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, який є учнем 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 смт Ратне імені М.Заліпи, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи 2,93 грама наркотичного засобу канабіс, який незаконно зберігав з метою збуту за місцем проживання.

Так, 24 квітня обвинувачений, перебуваючи поблизу АЗС «WOG»на вулиці Центральній в смт Ратне, незаконно збув канабіс за 540 гривень.

Окрім того, 19 травня в ході оперативної закупки він продав 10 грамів канабісу.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, учень, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судили учня волинської школи, який торгував наркотиками
Сьогодні, 17:00
Молоді волиняни зможуть отримувати паспорт та ідентифікаційний код одночасно
Сьогодні, 16:45
Лучанка, що першою народила трійню у перинатальному центрі, отримає 30 тисяч допомоги
Сьогодні, 16:36
18-річному хлопцю, який на Горохівщині вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом, «світить» довічне
Сьогодні, 16:14
Екологи перевіряють воду з річки Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
На Волині під час збуту наркотиків затримали двох хлопців, один з них – неповнолітній На Волині під час збуту наркотиків затримали двох хлопців, один з них – неповнолітній
22 травень, 14:55
На Волині затримали наркоторговців. ФОТО На Волині затримали наркоторговців. ФОТО
14 травень, 09:04
Поліція затримали двох волинян з наркотиками Поліція затримали двох волинян з наркотиками
13 травень, 19:19
На Волині – масштабне затримання банди, яка постачала наркотики у виправну колонію. ФОТО На Волині – масштабне затримання банди, яка постачала наркотики у виправну колонію. ФОТО
05 травень, 20:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судили учня волинської школи, який торгував наркотиками
Сьогодні, 17:00
 0
Молоді волиняни зможуть отримувати паспорт та ідентифікаційний код одночасно
Сьогодні, 16:45
 0
Лучанка, що першою народила трійню у перинатальному центрі, отримає 30 тисяч допомоги
Сьогодні, 16:36
 0
18-річному хлопцю, який на Горохівщині вбив пенсіонерку і підпалив хату з її тілом, «світить» довічне
Сьогодні, 16:14
 0
Екологи перевіряють воду з річки Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8