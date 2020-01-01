Судили учня волинської школи, який торгував наркотиками
Сьогодні, 17:00
У райцентрі Ратне, судили школяра, який торгував канабісом. Наразі суд призначив йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Про це стало відомо з ухвали Ратнівського районного суду Волинської області, пише "Район.Ратне".
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, який є учнем 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 смт Ратне імені М.Заліпи, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи 2,93 грама наркотичного засобу канабіс, який незаконно зберігав з метою збуту за місцем проживання.
Так, 24 квітня обвинувачений, перебуваючи поблизу АЗС «WOG»на вулиці Центральній в смт Ратне, незаконно збув канабіс за 540 гривень.
Окрім того, 19 травня в ході оперативної закупки він продав 10 грамів канабісу.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це стало відомо з ухвали Ратнівського районного суду Волинської області, пише "Район.Ратне".
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, який є учнем 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 смт Ратне імені М.Заліпи, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи 2,93 грама наркотичного засобу канабіс, який незаконно зберігав з метою збуту за місцем проживання.
Так, 24 квітня обвинувачений, перебуваючи поблизу АЗС «WOG»на вулиці Центральній в смт Ратне, незаконно збув канабіс за 540 гривень.
Окрім того, 19 травня в ході оперативної закупки він продав 10 грамів канабісу.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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