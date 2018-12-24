У приміщенні клубу на Горохівщині підприємець організував торгівлю і не сплачував оренду





Про це повідомляють на



Прокурори з'ясували, що договір оренди належного громаді приміщення клубу, яке підприємець використовував для роздрібної торгівлі, був укладений з порушенням вимог законодавства, без проведення оцінки майна, від якої залежало визначення розміру орендної плати. У зв’язку із цим територіальна громада недотримувала кошти за оренду.



Окрім того, при укладенні договору його сторонами не обумовлено такої істотної умови, як страхування майна орендарем.



Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді вимагають визнання договору оренди недійсним та повернення приміщення громаді села.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громаді села на Горохівщині повернуть приміщення вартістю понад 100 тисяч гривень.Про це повідомляють на сайті пресслужби прокуратури області.Прокурори з'ясували, що договір оренди належного громаді приміщення клубу, яке підприємець використовував для роздрібної торгівлі, був укладений з порушенням вимог законодавства, без проведення оцінки майна, від якої залежало визначення розміру орендної плати. У зв’язку із цим територіальна громада недотримувала кошти за оренду.Окрім того, при укладенні договору його сторонами не обумовлено такої істотної умови, як страхування майна орендарем.Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді вимагають визнання договору оренди недійсним та повернення приміщення громаді села.

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