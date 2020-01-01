У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час



викрили продавчиню, яка торгувала алкоголем у заборонений час.



Про це повідомляє пресслужба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



На продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Розмір штрафу за таке порушення становить від 1700 до 6800 гривень.





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