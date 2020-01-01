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У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час

У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час
У магазині «Домашній», який знаходиться на вулиці І.Кожедуба у Луцьку,
викрили продавчиню, яка торгувала алкоголем у заборонений час.

Про це повідомляє пресслужба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

На продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Розмір штрафу за таке порушення становить від 1700 до 6800 гривень.

У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час
У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час

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Теги: алкоголь, муніципали, Луцьк
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