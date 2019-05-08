Перевірять, як ексголовний військовий прокурор Матіос став правозахисником у Луцьку

Лідія Ізовітова створила робочу групу щодо перевірки процедури отримання права на зайняття адвокатською діяльністю ексголовним військовим прокурором Анатолієм Матіосом та його підлеглими.



Про це йдеться на сайті НААУ.



Нагадаємо,



Зокрема, напередодні до НААУ надійшли скарги щодо можливих порушень процедури допуску (в тому числі перевірки вимог щодо несумісності) та складання кваліфікаційного іспиту, оцінювання результатів, проходження стажування та видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.



З цього приводу звернулися громадська організація «Національний центр правозахисту» і адвокати Юрій Захаренко, Сергій Ярошенко та Юрій Глушко. В обох документах вказано на факт, що Матіос і 16 осіб, які були працівниками Головної військової прокуратури, отримали свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльність у Раді адвокатів Волинської області в 1 день – 15 травня 2020 року під час карантинних обмежень. Крім того, адвокати вказують на те, що стосовно деяких із експрацівників ГВП відкриті кримінальні провадження за порушення під час здійснення повноважень.



Голова НААУ також звернулася до Вищої кваліфікаціно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо надання оцінки цій ситуації в межах повноважень. Просять перевірити дотримання процедури допуску Анатолія Матіоса та його колишніх колег і складання кваліфікаційного іспиту. ВКДКА, у разі виявлення таких порушень в, має право скасувати відповідні рішення кваліфікаційних комісій про складання кваліфіспиту.



Робоча група має отримати у Ради адвокатів Волинської області документи щодо проходження стажування, прийняття присяги, видачі свідоцтва цим особам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Національної асоціації адвокатів Українистворила робочу групу щодо перевірки процедури отримання права на зайняття адвокатською діяльністю ексголовним військовим прокуроромта його підлеглими.Про це йдеться на сайті НААУ.Нагадаємо, Рада адвокатів Волинської області видала Матіосу та іншим відповідні свідоцтва . Цей факт викликав обурення в професійній спільноті.Зокрема, напередодні до НААУ надійшли скарги щодо можливих порушень процедури допуску (в тому числі перевірки вимог щодо несумісності) та складання кваліфікаційного іспиту, оцінювання результатів, проходження стажування та видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.З цього приводу звернулися громадська організація «Національний центр правозахисту» і адвокати Юрій Захаренко, Сергій Ярошенко та Юрій Глушко. В обох документах вказано на факт, що Матіос і 16 осіб, які були працівниками Головної військової прокуратури, отримали свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльність у Раді адвокатів Волинської області в 1 день – 15 травня 2020 року під час карантинних обмежень. Крім того, адвокати вказують на те, що стосовно деяких із експрацівників ГВП відкриті кримінальні провадження за порушення під час здійснення повноважень.Голова НААУ також звернулася до Вищої кваліфікаціно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо надання оцінки цій ситуації в межах повноважень. Просять перевірити дотримання процедури допуску Анатолія Матіоса та його колишніх колег і складання кваліфікаційного іспиту. ВКДКА, у разі виявлення таких порушень в, має право скасувати відповідні рішення кваліфікаційних комісій про складання кваліфіспиту.Робоча група має отримати у Ради адвокатів Волинської області документи щодо проходження стажування, прийняття присяги, видачі свідоцтва цим особам.

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