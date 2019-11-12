У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО
Сьогодні, 17:46
Завершують капітальний ремонт фасаду Луцької дитячої художньої школи.
Про це повідомляє на сторінці у Facebook радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Окрім цього, у закладі капітально відремонтували й утеплили дах, замінили вікна на енергозберігаючі. Також передбачено заміну дверей та облаштування енергозберігаючого освітлення.
За слова радника мера, ці зміни не тільки зробилт заклад естетично привабливим, а й допоможуть економити орієнтовно 30-40% на енергоресурсах.
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Про це повідомляє на сторінці у Facebook радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Окрім цього, у закладі капітально відремонтували й утеплили дах, замінили вікна на енергозберігаючі. Також передбачено заміну дверей та облаштування енергозберігаючого освітлення.
За слова радника мера, ці зміни не тільки зробилт заклад естетично привабливим, а й допоможуть економити орієнтовно 30-40% на енергоресурсах.
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