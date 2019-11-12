вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО

У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО
Завершують капітальний ремонт фасаду Луцької дитячої художньої школи.

Про це повідомляє на сторінці у Facebook радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

Окрім цього, у закладі капітально відремонтували й утеплили дах, замінили вікна на енергозберігаючі. Також передбачено заміну дверей та облаштування енергозберігаючого освітлення.

За слова радника мера, ці зміни не тільки зробилт заклад естетично привабливим, а й допоможуть економити орієнтовно 30-40% на енергоресурсах.

У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО
У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО
У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО
У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО
У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО
У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО
У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО
У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО
У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО
У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО
У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: капремонт, Луцьк, художня школа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 17:56
Як на Волині випускники складатимуть ЗНО
Сьогодні, 17:48
У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО
Сьогодні, 17:46
Перевірять, як ексголовний військовий прокурор Матіос став правозахисником у Луцьку
Сьогодні, 17:30
Судили учня волинської школи, який торгував наркотиками
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Велодоріжки та LED-освітлення: на одній із луцьких вулиць триває капремонт. ФОТО Велодоріжки та LED-освітлення: на одній із луцьких вулиць триває капремонт. ФОТО
12 листопад, 2019, 11:34
У луцьких багатоповерхівках зупинили аварійні ліфти У луцьких багатоповерхівках зупинили аварійні ліфти
08 жовтень, 2019, 13:37
Де на Волині не буде світла 29 травня Де на Волині не буде світла 29 травня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 17:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині не буде світла 29 травня
Сьогодні, 19:00
 0
Хотів гарне фото, – селищний голова про хлопця, який загинув від удару струмом на Волині
Сьогодні, 18:40
 0
У приміщенні клубу на Горохівщині підприємець організував торгівлю і не сплачував оренду
Сьогодні, 18:17
 0
Серед захворілих на коронавірус на Волині є військові ЗСУ
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8