У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО





Про це Ігор Поліщук.



Окрім цього, у закладі капітально відремонтували й утеплили дах, замінили вікна на енергозберігаючі. Також передбачено заміну дверей та облаштування енергозберігаючого освітлення.



За слова радника мера, ці зміни не тільки зробилт заклад естетично привабливим, а й допоможуть економити орієнтовно 30-40% на енергоресурсах.





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