Як на Волині випускники складатимуть ЗНО

У Волинській області на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалося 11 700 тисяч учасників.І з них: 6859 – випускники закладів загальної середньої освіти поточного року, 2587 – студенти коледжів, 1309 – учні та студенти закладів професійної освіти, 896 – випускники минулих років, - інформують у Волинській ОДА.Найбільше зареєстрованих учасників для іспитів з української мови та література (дата здачі 30.06.2020 р.) – 11654, історія України (дата здачі 09.07.2020 р.) – 8903, географія (дата здачі 15.07.2020 р.) – 5478, математика (дата здачі 25.06.2020 р.) – 4999.Зазначається, що діятимуть 53 пункти проведення тестування, які створені в усіх містах обласного підпорядкування та районних центрах (крім смт Локачі, Стара Вижівка, Турійськ та Шацьк).З метою не допущення скупчення людей, допуск до пунктів тестування здійснюватиметься за відповідним графіком. Усім учасникам буде вимірюватися температура. Особи, у яких температура буде вище за 37,2°C, не будуть допущені до тестування. Вони зможуть скласти іспит під час додаткової сесії, що відбудеться 23 липня – 11 серпня.У кожному пункті проведення ЗНО буде облаштоване місце для обробки рук антисептиком та контейнери для утилізації використаних масок. Учасникам будуть надані засоби індивідуального захисту.В аудиторіях під час тестування між учасниками буде дотримана дистанція 1,5 метри. Приміщення провітрюватимуть і дезінфікуватимуть. Окрім цього, у пункті проведення тестування чергуватиме медичний працівник.Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання в області підготували майже 4,5 тисячі працівників.