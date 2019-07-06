Як на Волині випускники складатимуть ЗНО
Сьогодні, 17:48
У Волинській області на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалося 11 700 тисяч учасників.
І з них: 6859 – випускники закладів загальної середньої освіти поточного року, 2587 – студенти коледжів, 1309 – учні та студенти закладів професійної освіти, 896 – випускники минулих років, - інформують у Волинській ОДА.
Найбільше зареєстрованих учасників для іспитів з української мови та література (дата здачі 30.06.2020 р.) – 11654, історія України (дата здачі 09.07.2020 р.) – 8903, географія (дата здачі 15.07.2020 р.) – 5478, математика (дата здачі 25.06.2020 р.) – 4999.
Зазначається, що діятимуть 53 пункти проведення тестування, які створені в усіх містах обласного підпорядкування та районних центрах (крім смт Локачі, Стара Вижівка, Турійськ та Шацьк).
З метою не допущення скупчення людей, допуск до пунктів тестування здійснюватиметься за відповідним графіком. Усім учасникам буде вимірюватися температура. Особи, у яких температура буде вище за 37,2°C, не будуть допущені до тестування. Вони зможуть скласти іспит під час додаткової сесії, що відбудеться 23 липня – 11 серпня.
У кожному пункті проведення ЗНО буде облаштоване місце для обробки рук антисептиком та контейнери для утилізації використаних масок. Учасникам будуть надані засоби індивідуального захисту.
В аудиторіях під час тестування між учасниками буде дотримана дистанція 1,5 метри. Приміщення провітрюватимуть і дезінфікуватимуть. Окрім цього, у пункті проведення тестування чергуватиме медичний працівник.
Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання в області підготували майже 4,5 тисячі працівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
І з них: 6859 – випускники закладів загальної середньої освіти поточного року, 2587 – студенти коледжів, 1309 – учні та студенти закладів професійної освіти, 896 – випускники минулих років, - інформують у Волинській ОДА.
Найбільше зареєстрованих учасників для іспитів з української мови та література (дата здачі 30.06.2020 р.) – 11654, історія України (дата здачі 09.07.2020 р.) – 8903, географія (дата здачі 15.07.2020 р.) – 5478, математика (дата здачі 25.06.2020 р.) – 4999.
Зазначається, що діятимуть 53 пункти проведення тестування, які створені в усіх містах обласного підпорядкування та районних центрах (крім смт Локачі, Стара Вижівка, Турійськ та Шацьк).
З метою не допущення скупчення людей, допуск до пунктів тестування здійснюватиметься за відповідним графіком. Усім учасникам буде вимірюватися температура. Особи, у яких температура буде вище за 37,2°C, не будуть допущені до тестування. Вони зможуть скласти іспит під час додаткової сесії, що відбудеться 23 липня – 11 серпня.
У кожному пункті проведення ЗНО буде облаштоване місце для обробки рук антисептиком та контейнери для утилізації використаних масок. Учасникам будуть надані засоби індивідуального захисту.
В аудиторіях під час тестування між учасниками буде дотримана дистанція 1,5 метри. Приміщення провітрюватимуть і дезінфікуватимуть. Окрім цього, у пункті проведення тестування чергуватиме медичний працівник.
Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання в області підготували майже 4,5 тисячі працівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Серед захворілих на коронавірус на Волині є військові ЗСУ
Сьогодні, 18:00
У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 17:56
Як на Волині випускники складатимуть ЗНО
Сьогодні, 17:48