вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як на Волині випускники складатимуть ЗНО

Як на Волині випускники складатимуть ЗНО
У Волинській області на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалося 11 700 тисяч учасників.

І з них: 6859 – випускники закладів загальної середньої освіти поточного року, 2587 – студенти коледжів, 1309 – учні та студенти закладів професійної освіти, 896 – випускники минулих років, - інформують у Волинській ОДА.

Найбільше зареєстрованих учасників для іспитів з української мови та література (дата здачі 30.06.2020 р.) – 11654, історія України (дата здачі 09.07.2020 р.) – 8903, географія (дата здачі 15.07.2020 р.) – 5478, математика (дата здачі 25.06.2020 р.) – 4999.

Зазначається, що діятимуть 53 пункти проведення тестування, які створені в усіх містах обласного підпорядкування та районних центрах (крім смт Локачі, Стара Вижівка, Турійськ та Шацьк).

З метою не допущення скупчення людей, допуск до пунктів тестування здійснюватиметься за відповідним графіком. Усім учасникам буде вимірюватися температура. Особи, у яких температура буде вище за 37,2°C, не будуть допущені до тестування. Вони зможуть скласти іспит під час додаткової сесії, що відбудеться 23 липня – 11 серпня.

У кожному пункті проведення ЗНО буде облаштоване місце для обробки рук антисептиком та контейнери для утилізації використаних масок. Учасникам будуть надані засоби індивідуального захисту.

В аудиторіях під час тестування між учасниками буде дотримана дистанція 1,5 метри. Приміщення провітрюватимуть і дезінфікуватимуть. Окрім цього, у пункті проведення тестування чергуватиме медичний працівник.

Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання в області підготували майже 4,5 тисячі працівників.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗНО, випускники, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Серед захворілих на коронавірус на Волині є військові ЗСУ
Сьогодні, 18:00
У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 17:56
Як на Волині випускники складатимуть ЗНО
Сьогодні, 17:48
У Луцьку завершують капремонт фасаду дитячої художньої школи. ФОТО
Сьогодні, 17:46
Перевірять, як ексголовний військовий прокурор Матіос став правозахисником у Луцьку
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
Підготуватися без репетиторів реально, – волинянка, що склала ЗНО майже на 200 балів Підготуватися без репетиторів реально, – волинянка, що склала ЗНО майже на 200 балів
06 липень, 2019, 20:39
Волинські вчителі складали ЗНО. ВІДЕО Волинські вчителі складали ЗНО. ВІДЕО
29 лютий, 17:10
Волинь – у топі областей за результатами ЗНО Волинь – у топі областей за результатами ЗНО
15 листопад, 2019, 19:19
Вихованці волинської колонії склали ЗНО Вихованці волинської колонії склали ЗНО
02 серпень, 2019, 14:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині не буде світла 29 травня
Сьогодні, 19:00
 0
Хотів гарне фото, – селищний голова про хлопця, який загинув від удару струмом на Волині
Сьогодні, 18:40
 0
У приміщенні клубу на Горохівщині підприємець організував торгівлю і не сплачував оренду
Сьогодні, 18:17
 0
Серед захворілих на коронавірус на Волині є військові ЗСУ
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8