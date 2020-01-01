Хотів гарне фото, – селищний голова про хлопця, який загинув від удару струмом на Волині

Ілля загинув унаслідок ураження струмом. Хлопець поліз на електроопору, щоб зробити вдале фото.



Про це Анатолій Дорощук.



Підліток не втримав рівновагу, при падінні зачепився за дроти.



Електроопора, на якій загинув хлопець, знаходиться на околиці селища Цумань Ківерцівського району. Близько 19-ї разом із другом, школяр виліз на висоту 10 метрів.



"Нічого не віщувало біди, бо дитина не торкалася дротів, нічого, просто хотів у фейсбук краєвид. І товариш почув тріск", - розповів голова Цуманської об’єднаної територіальної громади Анатолій Дорошук.



Хлопця вдарило дугою, розповідає селищний голова. З його слів, товариш одразу покликав дорослих на допомогу.



Напруга у цьому місці - 35 тисяч вольт, кажуть в обленерго. На місце події одразу прибув батько школяра.



"Тато цього хлопця самостійно спустив його із опори. Я як батько можу його зрозуміти, але наголошую, якщо так сталося, то у жодному випадку не намагайтеся самостійно людей звідти спускати", - каже директор з охорони праці ПрАТ "Волиньобленерго" Михайло Кальчик.



Ілля навчався у школі селища Цумань, в 10-му класі. Був найстаршим з пяти дітей у родині. Зі слів заступниці директора Лесі Зубенко, батьки приділяли належну увагу вихованню сина. Хлопець був спокійним та урівноваженим.



У зв’язку із загибеллю дитини, поліція веде слідство, розповіла речниця головно управління Нацполіції в області Ольга Бузулук.



У Волинь обленерго просять жителів не гуляти поблизу охоронних зон ліній електропередач, ліній повітряних електропередач.



Нагадаємо, минулого тижня віж ураження струмом на залізничних станція травмувалися троє підлітків. 17 травня у Луцьку 15-річний хлопець стрибав по вагонах потяга поблизу залізничного вокзалу. Підліток отримав опіки 40% тіла. Наступного дня, 18 травня на території Ковельського депо двоє підлітків 13 та 14 років вилізли на вагон потяга та отримали опіки електричним струмом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 травня у Ківерцівському районі 16-річнийзагинув. Хлопець поліз на електроопору, щоб зробити вдале фото.Про це розповів Суспільному селищний головаПідліток не втримав рівновагу, при падінні зачепився за дроти.Електроопора, на якій загинув хлопець, знаходиться на околиці селища Цумань Ківерцівського району. Близько 19-ї разом із другом, школяр виліз на висоту 10 метрів."Нічого не віщувало біди, бо дитина не торкалася дротів, нічого, просто хотів у фейсбук краєвид. І товариш почув тріск", - розповів голова Цуманської об’єднаної територіальної громадиХлопця вдарило дугою, розповідає селищний голова. З його слів, товариш одразу покликав дорослих на допомогу.Напруга у цьому місці - 35 тисяч вольт, кажуть в обленерго. На місце події одразу прибув батько школяра."Тато цього хлопця самостійно спустив його із опори. Я як батько можу його зрозуміти, але наголошую, якщо так сталося, то у жодному випадку не намагайтеся самостійно людей звідти спускати", - каже директор з охорони праці ПрАТ "Волиньобленерго"Ілля навчався у школі селища Цумань, в 10-му класі. Був найстаршим з пяти дітей у родині. Зі слів заступниці директора, батьки приділяли належну увагу вихованню сина. Хлопець був спокійним та урівноваженим.У зв’язку із загибеллю дитини, поліція веде слідство, розповіла речниця головно управління Нацполіції в області Ольга Бузулук.У Волинь обленерго просять жителів не гуляти поблизу охоронних зон ліній електропередач, ліній повітряних електропередач.Нагадаємо, минулого тижня віж ураження струмом на залізничних станція травмувалися троє підлітків. 17 травняНаступного дня,13 та 14 років вилізли на вагон потяга та отримали опіки електричним струмом.

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