Мешканця Закарпаття, який обікрав волинянина на понад мільйон гривень, взяли під варту

Мешканцю Закарпаття, підозрюваному уна Горохівщині, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Слідство встановило, що у травні 2019 року мешканець Закарпаття разом зі спільником проник в оселю підприємця у Горохові та викрав сейф із ювелірними виробами й грішми (400 тис. гривень та 50 тис. доларів).Зловмисника затримали через рік у Закарпатській області. У ході санкціонованого судом обшуку, проведеного у його оселі, вилучили речові докази, які свідчать про скоєння цього злочину саме ним.Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.Нині суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів зі встановленням застави в сумі понад 1,3 млн грн.Спільник підозрюваного перебуває у розшуку. Триває досудове розслідування.