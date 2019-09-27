Мешканця Закарпаття, який обікрав волинянина на понад мільйон гривень, взяли під варту
Сьогодні, 19:21
Мешканцю Закарпаття, підозрюваному у вчиненні за попередньою змовою групою осіб крадіжки в особливо великих розмірах на Горохівщині, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство встановило, що у травні 2019 року мешканець Закарпаття разом зі спільником проник в оселю підприємця у Горохові та викрав сейф із ювелірними виробами й грішми (400 тис. гривень та 50 тис. доларів).
Зловмисника затримали через рік у Закарпатській області. У ході санкціонованого судом обшуку, проведеного у його оселі, вилучили речові докази, які свідчать про скоєння цього злочину саме ним.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
Нині суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів зі встановленням застави в сумі понад 1,3 млн грн.
Спільник підозрюваного перебуває у розшуку. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство встановило, що у травні 2019 року мешканець Закарпаття разом зі спільником проник в оселю підприємця у Горохові та викрав сейф із ювелірними виробами й грішми (400 тис. гривень та 50 тис. доларів).
Зловмисника затримали через рік у Закарпатській області. У ході санкціонованого судом обшуку, проведеного у його оселі, вилучили речові докази, які свідчать про скоєння цього злочину саме ним.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
Нині суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів зі встановленням застави в сумі понад 1,3 млн грн.
Спільник підозрюваного перебуває у розшуку. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 29 травня
Сьогодні, 20:00
Під час прогулянок у лісі волиняни знайшли застарілі авіабомби
Сьогодні, 19:43
Мешканця Закарпаття, який обікрав волинянина на понад мільйон гривень, взяли під варту
Сьогодні, 19:21
Де на Волині не буде світла 29 травня
Сьогодні, 19:00
Хотів гарне фото, – селищний голова про хлопця, який загинув від удару струмом на Волині
Сьогодні, 18:40