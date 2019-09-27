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Мешканця Закарпаття, який обікрав волинянина на понад мільйон гривень, взяли під варту

Мешканця Закарпаття, який обікрав волинянина на понад мільйон гривень, взяли під варту
Мешканцю Закарпаття, підозрюваному у вчиненні за попередньою змовою групою осіб крадіжки в особливо великих розмірах на Горохівщині, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Слідство встановило, що у травні 2019 року мешканець Закарпаття разом зі спільником проник в оселю підприємця у Горохові та викрав сейф із ювелірними виробами й грішми (400 тис. гривень та 50 тис. доларів).

Зловмисника затримали через рік у Закарпатській області. У ході санкціонованого судом обшуку, проведеного у його оселі, вилучили речові докази, які свідчать про скоєння цього злочину саме ним.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Нині суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів зі встановленням застави в сумі понад 1,3 млн грн.

Спільник підозрюваного перебуває у розшуку. Триває досудове розслідування.

Мешканця Закарпаття, який обікрав волинянина на понад мільйон гривень, взяли під варту
Мешканця Закарпаття, який обікрав волинянина на понад мільйон гривень, взяли під варту
Мешканця Закарпаття, який обікрав волинянина на понад мільйон гривень, взяли під варту

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Теги: крадіжка, злодій, суд
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