У Луцьку водійка позашляховика збила стовп та «пом'яла» припарковане авто. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Молоді, - повідомляє



Водійка VOLKSWAGEN Touareg через технічну несправність збила стовп та втаранила припаркований легковик.



Автопригода сталася увечері 27 травня. Як зазначили очевидці, водійка через технічну несправність втратила керування автомобілем і, вилетівши з дороги, збила стовп та вдарила припаркований автомобіль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині водійка через технічну несправність не впоралася з керуванням автомобіля, що спричинило аварію.Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Молоді, - повідомляє ІА Волинські новини. Водійка VOLKSWAGEN Touareg через технічну несправність збила стовп та втаранила припаркований легковик.Автопригода сталася увечері 27 травня. Як зазначили очевидці, водійка через технічну несправність втратила керування автомобілем і, вилетівши з дороги, збила стовп та вдарила припаркований автомобіль.

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