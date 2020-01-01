У Луцьку водійка позашляховика збила стовп та «пом'яла» припарковане авто. ФОТО
Сьогодні, 21:19
В обласному центрі Волині водійка через технічну несправність не впоралася з керуванням автомобіля, що спричинило аварію.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Молоді, - повідомляє ІА Волинські новини.
Водійка VOLKSWAGEN Touareg через технічну несправність збила стовп та втаранила припаркований легковик.
Автопригода сталася увечері 27 травня. Як зазначили очевидці, водійка через технічну несправність втратила керування автомобілем і, вилетівши з дороги, збила стовп та вдарила припаркований автомобіль.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Молоді, - повідомляє ІА Волинські новини.
Водійка VOLKSWAGEN Touareg через технічну несправність збила стовп та втаранила припаркований легковик.
Автопригода сталася увечері 27 травня. Як зазначили очевидці, водійка через технічну несправність втратила керування автомобілем і, вилетівши з дороги, збила стовп та вдарила припаркований автомобіль.
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Коментарі 1
Там дороги всього 30 метрів, це виїзд з двору паралельно якому зробили парковку.і кафе для діток і стовп падав в сторону дитячого майданчика і алейок.
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