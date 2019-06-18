На Волині знайшли жінку, яку розшукували 10 днів





Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на сектор комунікації ГУНП у Волинській області.



Альона Петрівна Симонік ще 18 травня пішла з дому.



Як з'ясувалося, жінка була в Іваничівському районі. У поліції зазначають, що протиправних дій щодо неї не вчинялось.



Нагадаємо, з 25 травня

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