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На Волині знайшли жінку, яку розшукували 10 днів

На Волині знайшли жінку, яку розшукували 10 днів
На Волині знайшли зниклу 10 днів тому жінку.

Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на сектор комунікації ГУНП у Волинській області.

Альона Петрівна Симонік ще 18 травня пішла з дому.

Як з'ясувалося, жінка була в Іваничівському районі. У поліції зазначають, що протиправних дій щодо неї не вчинялось.

Нагадаємо, з 25 травня Альона Петрівна Симонік перебувала офіційно в розшуку.

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Теги: розшук, Волинь, Нововолинськ, поліція
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