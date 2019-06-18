На Волині знайшли жінку, яку розшукували 10 днів
Сьогодні, 22:59
На Волині знайшли зниклу 10 днів тому жінку.
Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на сектор комунікації ГУНП у Волинській області.
Альона Петрівна Симонік ще 18 травня пішла з дому.
Як з'ясувалося, жінка була в Іваничівському районі. У поліції зазначають, що протиправних дій щодо неї не вчинялось.
Нагадаємо, з 25 травня Альона Петрівна Симонік перебувала офіційно в розшуку.
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Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на сектор комунікації ГУНП у Волинській області.
Альона Петрівна Симонік ще 18 травня пішла з дому.
Як з'ясувалося, жінка була в Іваничівському районі. У поліції зазначають, що протиправних дій щодо неї не вчинялось.
Нагадаємо, з 25 травня Альона Петрівна Симонік перебувала офіційно в розшуку.
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