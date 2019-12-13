Врятувати не вдалося: на Волині чоловік звів рахунки з життям





Про це повідомляє газета



Покійного у господарській споруді знайшов пасинок. Він кинувся на допомогу. Рятувати вішальника намагалися і дев’ятикласники місцевої школи, які саме були неподалік, однак їх зусилля були вже марними.



Журавниківський сільський голова Віталій Сойко каже, що чоловік був добрим і роботящим, не відмовляв, якщо комусь треба було підсобити в хазяйстві. Одна біда —любив заглянути в чарку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Журавники Горохівського району повісився 42-літній місцевий житель.Про це повідомляє газета Волинь-нова.

Покійного у господарській споруді знайшов пасинок. Він кинувся на допомогу. Рятувати вішальника намагалися і дев’ятикласники місцевої школи, які саме були неподалік, однак їх зусилля були вже марними.Журавниківський сільський головакаже, що чоловік був добрим і роботящим, не відмовляв, якщо комусь треба було підсобити в хазяйстві. Одна біда —любив заглянути в чарку.

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