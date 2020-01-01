Опівночі в Україні відкриють 66 пунктів пропуску





Нові КПП відкриваються на кордоні з Молдовою і країнами Євросоюзу. Відповідну постанову Кабінету міністрів опубліковано на урядовому порталі, - пише



Як розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, постанова про відкриття 66 пунктів пропуску не публікувалася тиждень, тому не могли відкрити пункти.



"У свою чергу, Держприкордонслужба вже поінформувала іноземних партнерів про можливі зміни і кількості пунктів пропуску на кожній ділянці, для того, щоб прикордонники сусідніх країн могли врахувати цю інформацію. Відповідно, ... щоб вони також мали можливість відновити пропуск зі свого боку", - зазначив Демченко.



Він також додав, що відкриття пунктів пропуску з українського боку не означає, що пропуск відразу відновиться.



У списку пунктів пропуску, які працюють, або повинні відкрити, є й волинські. Це автомобільні пункти пропуску "Устилуг", "Ягодин" та "Доманово", пункт пропуску для пішого переходу "Ягодин".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна готує до відкриття 66 пунктів пропуску на державному кордоні.Нові КПП відкриваються на кордоні з Молдовою і країнами Євросоюзу. Відповідну постанову Кабінету міністрів опубліковано на урядовому порталі, - пише РБК-Україна. Як розповів спікер Державної прикордонної служби, постанова про відкриття 66 пунктів пропуску не публікувалася тиждень, тому не могли відкрити пункти."У свою чергу, Держприкордонслужба вже поінформувала іноземних партнерів про можливі зміни і кількості пунктів пропуску на кожній ділянці, для того, щоб прикордонники сусідніх країн могли врахувати цю інформацію. Відповідно, ... щоб вони також мали можливість відновити пропуск зі свого боку", - зазначив Демченко.Він також додав, що відкриття пунктів пропуску з українського боку не означає, що пропуск відразу відновиться.У списку пунктів пропуску, які працюють, або повинні відкрити, є й волинські. Це автомобільні пункти пропуску "Устилуг", "Ягодин" та "Доманово", пункт пропуску для пішого переходу "Ягодин".

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