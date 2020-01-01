В Уганді батько підпалив доньку, бо вона прийняла християнство





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Дівчина перебувала у своєї тітки в Мбалі, адже супроводжувала батька у відрядженні, а через карантин, запроваджений на тлі поширення коронавірусу, не могла повернутися додому. Там вона вперше почала слухати християнські радіопрограми. На початку травня потерпіла зателефонувала подрузі свого батька, яка сповідувала католицизм.



«Вона розповідала мені про Христа і про шляхи порятунку», - поділилася дівчина.



За її словами, розмови про християнство почув батько. Спочатку він побив її, а потім облив бензином з каністри і підпалив.



«Він сказав своїй сестрі, що я прийняла християнство, і він хоче мене вбити», — розповіла дівчина.



Тітка постраждалої відвезла її в лікарню, де їй діагностували сильні опіки на нозі, животі, в області ребер, шиї і на спині. Про інцидент не стали заявляти в поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Уганді батько-мусульманин побив і підпалив 24-річну дочку за те, що вона прийняла християнство.Про це повідомляє УНІАН , посилаючись на Morning Star News.Дівчина перебувала у своєї тітки в Мбалі, адже супроводжувала батька у відрядженні, а через карантин, запроваджений на тлі поширення коронавірусу, не могла повернутися додому. Там вона вперше почала слухати християнські радіопрограми. На початку травня потерпіла зателефонувала подрузі свого батька, яка сповідувала католицизм.«Вона розповідала мені про Христа і про шляхи порятунку», - поділилася дівчина.За її словами, розмови про християнство почув батько. Спочатку він побив її, а потім облив бензином з каністри і підпалив.«Він сказав своїй сестрі, що я прийняла християнство, і він хоче мене вбити», — розповіла дівчина.Тітка постраждалої відвезла її в лікарню, де їй діагностували сильні опіки на нозі, животі, в області ребер, шиї і на спині. Про інцидент не стали заявляти в поліцію.

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