вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У столичні лікарні «швидкої допомоги» – спалах коронавірусу

У столичні лікарні «швидкої допомоги» – спалах коронавірусу
У Київській міській лікарні швидкої допомоги стався спалах коронавірусу.

Про це повідомляє LB.ua розповіли лікарі, які працюють у лікарні.

"Тести підтвердили коронавірус у 21 медпрацівника. Причому тести ПЦР я, як і інші колеги, робив самостійно, тому що в лікарні домогтися проведення тесту неможливо", - розповів один зі співрозмовників, у якого підтвердився коронавірус, і який попросив не називати його ім'я.

Пацієнти, за його словами, теж хворіють.

Лікарня швидкої допомоги не належить до опорних для хворих на коронавірус.

"Узагалі в нас не повинні перебувати хворі на коронавірус. Але буває так, що людина надійшла з чимось іншим, а коронавірус виявився потім або вона вже в лікарні захворіла на пневмонію. Радше за все, ми маємо справу з внутрішньолікарняною інфекцією. Інфекціоністи приходять до хворих, але ПЛР-тести не призначають, тільки експрес, а вони негативні. Співробітники просили не одноразово зробити ПЛР, але нам відповідали, що немає показів. Простіше поїхати кудись і зробити за гроші", - розповів лікар.

Захисними засобами медпрацівники, за його словами, також забезпечують себе самостійно: "Я купував собі сам захисні костюми, маски і захисний екран".

Інформацію про те, що в Київській лікарні спалах коронавірусу, підтвердив LB.ua і інший співробітник БСП. Він сказав, що більшість хворих - з терапевтичного відділення і травматології.

"Сьогодні в травматологічному відділенні протестували тих, хто зміг доїхати на роботу, - близько 30 осіб. Ми розуміємо, що більшість співробітників були в контакті з тими, хто захворів і, відповідно, колектив починає дуже сильно хвилюватися. Тому що поки результати аналізів прийдуть, люди ж спілкуються між собою. Сьогодні ти здоровий, а завтра "отримав" вірус від колеги", - розповів він.

Керівництво лікарні в коментарі LB.ua спростувало інформацію про 21 хворого.

"Немає 20 хворих медпрацівників. Є ті, хто перебуває на самоізоляції. Це точно менше, ніж 10 людей. Один кардіолог лежить в Олександрівській лікарні. ПЛР-тести роблять тим, кому це потрібно, проблем з тестуванням немає", - сказав головлікар Олександр Ткаченко.

СТаном на 18:45 на сайті лікарні опублікували заяву, в якій повідомили, що з діагнозом коронавірус госпіталізовані чотири співробітники Київської міської лікарні швидкої допомоги, в тому числі лікар-кардіолог і санітарка.

Ще 16 співробітників лікарні, які працюють у відділеннях травматології, політравми та кардіології, перебувають на самоізоляції. У деяких коронавірус підтверджено, але вони не мають клінічних симптомів.

"Відділення кардіології, де стався спалах хвороби, зараз закрито, в ньому провели санітарну дезінфекцію", - йдеться в заяві лікарні.

Повідомляється також, що якщо у пацієнта, доставленого в лікарню, виявляють коронавірус, він поміщається в окрему зону, де він лікується за діагнозом, через який був доставлений. Після цього його перенаправляють в профільний інфекційний медичний заклад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Україна, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У столичні лікарні «швидкої допомоги» – спалах коронавірусу
Сьогодні, 00:12
29 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Уганді батько підпалив доньку, бо вона прийняла християнство
28 травень, 23:34
На Волині знайшли жінку, яку розшукували 10 днів
28 травень, 22:59
Опівночі в Україні відкриють 66 пунктів пропуску
28 травень, 22:34
Схожі новини
Ранок 27 травня: в Україні – 321 новий випадок COVID-19 за добу, з них на Волині – 9 Ранок 27 травня: в Україні – 321 новий випадок COVID-19 за добу, з них на Волині – 9
27 травень, 09:25
Ранок 26 травня: в Україні – 339 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 22 Ранок 26 травня: в Україні – 339 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 22
26 травень, 09:14
Ранок 25 травня: в Україні – 259 нових випадків COVID-19 за добу, на Волині – 12 Ранок 25 травня: в Україні – 259 нових випадків COVID-19 за добу, на Волині – 12
25 травень, 09:24
В Україні зареєстрували 20 986 випадків коронавірусу, з них на Волині – 771 В Україні зареєстрували 20 986 випадків коронавірусу, з них на Волині – 771
24 травень, 10:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У столичні лікарні «швидкої допомоги» – спалах коронавірусу
Сьогодні, 00:12
 0
29 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Уганді батько підпалив доньку, бо вона прийняла християнство
28 травень, 23:34
 0
На Волині знайшли жінку, яку розшукували 10 днів
28 травень, 22:59
 0
Опівночі в Україні відкриють 66 пунктів пропуску
28 травень, 22:34
 0
Медіа
відео
1/8