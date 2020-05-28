У столичній лікарні «швидкої допомоги» – спалах коронавірусу





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"Тести підтвердили коронавірус у 21 медпрацівника. Причому тести ПЦР я, як і інші колеги, робив самостійно, тому що в лікарні домогтися проведення тесту неможливо", - розповів один зі співрозмовників, у якого підтвердився коронавірус, і який попросив не називати його ім'я.



Пацієнти, за його словами, теж хворіють.



Лікарня швидкої допомоги не належить до опорних для хворих на коронавірус.



"Узагалі в нас не повинні перебувати хворі на коронавірус. Але буває так, що людина надійшла з чимось іншим, а коронавірус виявився потім або вона вже в лікарні захворіла на пневмонію. Радше за все, ми маємо справу з внутрішньолікарняною інфекцією. Інфекціоністи приходять до хворих, але ПЛР-тести не призначають, тільки експрес, а вони негативні. Співробітники просили не одноразово зробити ПЛР, але нам відповідали, що немає показів. Простіше поїхати кудись і зробити за гроші", - розповів лікар.



Захисними засобами медпрацівники, за його словами, також забезпечують себе самостійно: "Я купував собі сам захисні костюми, маски і захисний екран".



Інформацію про те, що в Київській лікарні спалах коронавірусу, підтвердив LB.ua і інший співробітник БСП. Він сказав, що більшість хворих - з терапевтичного відділення і травматології.



"Сьогодні в травматологічному відділенні протестували тих, хто зміг доїхати на роботу, - близько 30 осіб. Ми розуміємо, що більшість співробітників були в контакті з тими, хто захворів і, відповідно, колектив починає дуже сильно хвилюватися. Тому що поки результати аналізів прийдуть, люди ж спілкуються між собою. Сьогодні ти здоровий, а завтра "отримав" вірус від колеги", - розповів він.



Керівництво лікарні в коментарі LB.ua спростувало інформацію про 21 хворого.



"Немає 20 хворих медпрацівників. Є ті, хто перебуває на самоізоляції. Це точно менше, ніж 10 людей. Один кардіолог лежить в Олександрівській лікарні. ПЛР-тести роблять тим, кому це потрібно, проблем з тестуванням немає", - сказав головлікар Олександр Ткаченко.



СТаном на 18:45 на сайті лікарні опублікували заяву, в якій повідомили, що з діагнозом коронавірус госпіталізовані чотири співробітники Київської міської лікарні швидкої допомоги, в тому числі лікар-кардіолог і санітарка.



Ще 16 співробітників лікарні, які працюють у відділеннях травматології, політравми та кардіології, перебувають на самоізоляції. У деяких коронавірус підтверджено, але вони не мають клінічних симптомів.



"Відділення кардіології, де стався спалах хвороби, зараз закрито, в ньому провели санітарну дезінфекцію", - йдеться в заяві лікарні.



Повідомляється також, що якщо у пацієнта, доставленого в лікарню, виявляють коронавірус, він поміщається в окрему зону, де він лікується за діагнозом, через який був доставлений. Після цього його перенаправляють в профільний інфекційний медичний заклад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Київській міській лікарні швидкої допомоги стався спалах коронавірусу.Про це повідомляє LB.ua розповіли лікарі, які працюють у лікарні."Тести підтвердили коронавірус у 21 медпрацівника. Причому тести ПЦР я, як і інші колеги, робив самостійно, тому що в лікарні домогтися проведення тесту неможливо", - розповів один зі співрозмовників, у якого підтвердився коронавірус, і який попросив не називати його ім'я.Пацієнти, за його словами, теж хворіють.Лікарня швидкої допомоги не належить до опорних для хворих на коронавірус."Узагалі в нас не повинні перебувати хворі на коронавірус. Але буває так, що людина надійшла з чимось іншим, а коронавірус виявився потім або вона вже в лікарні захворіла на пневмонію. Радше за все, ми маємо справу з внутрішньолікарняною інфекцією. Інфекціоністи приходять до хворих, але ПЛР-тести не призначають, тільки експрес, а вони негативні. Співробітники просили не одноразово зробити ПЛР, але нам відповідали, що немає показів. Простіше поїхати кудись і зробити за гроші", - розповів лікар.Захисними засобами медпрацівники, за його словами, також забезпечують себе самостійно: "Я купував собі сам захисні костюми, маски і захисний екран".Інформацію про те, що в Київській лікарні спалах коронавірусу, підтвердив LB.ua і інший співробітник БСП. Він сказав, що більшість хворих - з терапевтичного відділення і травматології."Сьогодні в травматологічному відділенні протестували тих, хто зміг доїхати на роботу, - близько 30 осіб. Ми розуміємо, що більшість співробітників були в контакті з тими, хто захворів і, відповідно, колектив починає дуже сильно хвилюватися. Тому що поки результати аналізів прийдуть, люди ж спілкуються між собою. Сьогодні ти здоровий, а завтра "отримав" вірус від колеги", - розповів він.Керівництво лікарні в коментарі LB.ua спростувало інформацію про 21 хворого."Немає 20 хворих медпрацівників. Є ті, хто перебуває на самоізоляції. Це точно менше, ніж 10 людей. Один кардіолог лежить в Олександрівській лікарні. ПЛР-тести роблять тим, кому це потрібно, проблем з тестуванням немає", - сказав головлікар Олександр Ткаченко.СТаном на 18:45 на сайті лікарні опублікували заяву, в якій повідомили, що з діагнозом коронавірус госпіталізовані чотири співробітники Київської міської лікарні швидкої допомоги, в тому числі лікар-кардіолог і санітарка.Ще 16 співробітників лікарні, які працюють у відділеннях травматології, політравми та кардіології, перебувають на самоізоляції. У деяких коронавірус підтверджено, але вони не мають клінічних симптомів."Відділення кардіології, де стався спалах хвороби, зараз закрито, в ньому провели санітарну дезінфекцію", - йдеться в заяві лікарні.Повідомляється також, що якщо у пацієнта, доставленого в лікарню, виявляють коронавірус, він поміщається в окрему зону, де він лікується за діагнозом, через який був доставлений. Після цього його перенаправляють в профільний інфекційний медичний заклад.

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