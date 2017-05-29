У волинській гімназії останній дзвінок пролунав онлайн. ВІДЕО

У НВК "ЗОШ І-ІІІ ступеня - гімназія" міста Горохів останній дзвінок для учнів відбувся у режимі онлайн.Відео Останнього дзвоника з'явилося в YouTube."Прийшов до завершення навчальний рік, який був особливим, насиченим на події та неординарним у зв'язку із цією ситуацією, яка склалася у світі та нашій країні. Хочу подякувати школярам, батькам, учителям, які приклали багато зусиль для того, щоб діти здобули знання, уміння та навички, які вони повинні були здобути та пішли з ними в подальше життя", - сказав директор гімназіїТакож він подякував батькам, які підтримали вчителів та своїх дітей у непростих умовах навчання.Також під час онлайн-дійства лунали пісні, традиційні вітання від першокласників, випускників, класних керівників, вчителів. Не обійшлося і без останнього дзвоника.У відео також потрапили і фотомиттєвості навчального року.