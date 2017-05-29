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У волинській гімназії останній дзвінок пролунав онлайн. ВІДЕО

У волинській гімназії останній дзвінок пролунав онлайн. ВІДЕО
У НВК "ЗОШ І-ІІІ ступеня - гімназія" міста Горохів останній дзвінок для учнів відбувся у режимі онлайн.

Відео Останнього дзвоника з'явилося в YouTube.

"Прийшов до завершення навчальний рік, який був особливим, насиченим на події та неординарним у зв'язку із цією ситуацією, яка склалася у світі та нашій країні. Хочу подякувати школярам, батькам, учителям, які приклали багато зусиль для того, щоб діти здобули знання, уміння та навички, які вони повинні були здобути та пішли з ними в подальше життя", - сказав директор гімназії Володимир Зінчук.

Також він подякував батькам, які підтримали вчителів та своїх дітей у непростих умовах навчання.

Також під час онлайн-дійства лунали пісні, традиційні вітання від першокласників, випускників, класних керівників, вчителів. Не обійшлося і без останнього дзвоника.

У відео також потрапили і фотомиттєвості навчального року.

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Теги: освіта, останній дзвоник, Горохів
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