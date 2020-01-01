В Україні виділять майже мільярд на купівлю «швидких»

Денис Шмигаль повідомив про ухвалення рішення щодо виділення майже 1 млрд грн на закупівлю автомобілів "Швидкої допомоги".



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Під час зустрічі зі співробітниками Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги в четвер глава уряду поінформував присутніх, що уряд прагне в найкоротші терміни забезпечити доплати розміром 300% від зарплати всім медикам, які працюють із пацієнтами, хворими СOVID-19.



"Ми за березень здійснили вже всі виплати, за квітень виплати підуть через НСЗУ (Національна служба здоров'я України - ІФ) через прямі угоди з медзакладами. Станом на вчора фактично 90% угод підписано, а з екстреної медицини - всі 100% угод. Тому надалі виплати мають бути своєчасними", - сказав Шмигаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-міністр Україниповідомив про ухвалення рішення щодо виділення майже 1 млрд грн на закупівлю автомобілів "Швидкої допомоги".Про це пише Інтерфакс-Україна Під час зустрічі зі співробітниками Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги в четвер глава уряду поінформував присутніх, що уряд прагне в найкоротші терміни забезпечити доплати розміром 300% від зарплати всім медикам, які працюють із пацієнтами, хворими СOVID-19."Ми за березень здійснили вже всі виплати, за квітень виплати підуть через НСЗУ (Національна служба здоров'я України - ІФ) через прямі угоди з медзакладами. Станом на вчора фактично 90% угод підписано, а з екстреної медицини - всі 100% угод. Тому надалі виплати мають бути своєчасними", - сказав Шмигаль.

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