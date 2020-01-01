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В Україні виділять майже мільярд на купівлю «швидких»

В Україні виділять майже мільярд на купівлю «швидких»
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про ухвалення рішення щодо виділення майже 1 млрд грн на закупівлю автомобілів "Швидкої допомоги".

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Під час зустрічі зі співробітниками Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги в четвер глава уряду поінформував присутніх, що уряд прагне в найкоротші терміни забезпечити доплати розміром 300% від зарплати всім медикам, які працюють із пацієнтами, хворими СOVID-19.

"Ми за березень здійснили вже всі виплати, за квітень виплати підуть через НСЗУ (Національна служба здоров'я України - ІФ) через прямі угоди з медзакладами. Станом на вчора фактично 90% угод підписано, а з екстреної медицини - всі 100% угод. Тому надалі виплати мають бути своєчасними", - сказав Шмигаль.

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Теги: медицина, Україна
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