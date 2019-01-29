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На Волині викрили хакера, який розповсюджував вірусне програмне забезпечення

На Волині викрили хакера, який розповсюджував вірусне програмне забезпечення
На Волині кіберполіція викрила хакера у розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

Кіберполіція встановила, що до такої діяльності причетний 20-річний місцевий мешканець Горохівського району. Чоловік розповсюджував вірусне програмне забезпечення за допомогою месенджеру, - інформує департамент кіберполіції Національної поліції України.


Програма працювала наступним чином: коли потерпілий натискав на файл або посилання, хакер отримував віддалений доступ до персональних комп’ютерів потерпілих.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта. Там вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони.

Наразі порушнику повідомили про підозру ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років. Слідчі дії тривають, встановлюють повне коло потерпілих осіб.


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Теги: хакер, Волинь
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