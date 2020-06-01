Луцькрада обіцяє відновити рух маршруток і тролейбусів навіть без дозволу ОДА
Сьогодні, 09:53
Луцька міська рада має намір скликати сесію, аби прийняти рішення про відновлення роботи громадського транспорту.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
Він нагадав, що в середу міська рада звернулася до Волинської ОДА з проханням послабити карантин у Луцьку та запустити транспорт з 01.06.2020, адже, на переконання луцької влади, епідеміологічна ситуація в Луцьку не є гострою, а спалахи захворюваності в Олиці чи в Ковелі, які впливають на загальнообласну статистику до запуску громадського транспорту в Луцьку жодного відношення не мають.
"У разі відсутності вирішення вказаного питання до 15:00 сьогоднішнього дня, ми будемо скликати сесію та запускати транспорт", - написав Ігор Поліщук.
Нагадаємо, на Волині поки не перейшли до етапу послаблення каантину, який дозволяє відновити курсування громадського транспорту, оскільки цьому поки не відповідає загальнообласний показник інцидентності (кількості випадків) захворювання на коронавірус.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
Він нагадав, що в середу міська рада звернулася до Волинської ОДА з проханням послабити карантин у Луцьку та запустити транспорт з 01.06.2020, адже, на переконання луцької влади, епідеміологічна ситуація в Луцьку не є гострою, а спалахи захворюваності в Олиці чи в Ковелі, які впливають на загальнообласну статистику до запуску громадського транспорту в Луцьку жодного відношення не мають.
"У разі відсутності вирішення вказаного питання до 15:00 сьогоднішнього дня, ми будемо скликати сесію та запускати транспорт", - написав Ігор Поліщук.
Нагадаємо, на Волині поки не перейшли до етапу послаблення каантину, який дозволяє відновити курсування громадського транспорту, оскільки цьому поки не відповідає загальнообласний показник інцидентності (кількості випадків) захворювання на коронавірус.
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