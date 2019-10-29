Судили волинянина, який до смерті побив співмешканку палицею





Про це стало відомо з ухвали Шацького районного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що 22 серпня минулого року обвинувачений перебував в стані алкогольного сп’яніння за місцем свого проживання. Так, під час спільного вживання алкоголю в нього виник конфлікт з співмешканкою, під час якого він вдарив жінку палицею по голові. Потерпіла впала та вдарилася головою об край ванни. Наступного дня жінка померла у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Любомльське ТМО Любомльської районної ради».



Згідно висновку експерта причиною смерті жінки стала закрита черепно-мозкова травма з гематомами та розвитком набухання і набряком головного мозку.



Під час дачі пояснень з приводу обставин отримання тілесних ушкоджень його співмешканкою обвинувачений розповів, що протягом кількох тижнів до злочину у нього з померлою виникали конфлікти, оскільки вона стала зловживати спиртними напоями та не могла нікуди працевлаштуватися. Під час спільного вживання спиртних напоїв він став систематично її бити. З його слів, в день злочину він вдарив її в обличчя, після чого жінка впала та вдарилась головою об підлогу. Після того, як вона піднялася, чоловік продовжив наносити їй удари.



Зазначають, що в судовому засіданні прокурор подав письмове клопотання про продовження строку запобіжного заходу тримання під вартою щодо обвинуваченого на 60 днів, яке суд задовольнив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині під час вживання спиртних напоїв чоловік вдарив співмешканку палицею, після чого вона впала та вдарилась головою у ванну. На жаль, наступного дня жінка померла у лікарні.Про це стало відомо з ухвали Шацького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час суду встановили, що 22 серпня минулого року обвинувачений перебував в стані алкогольного сп’яніння за місцем свого проживання. Так, під час спільного вживання алкоголю в нього виник конфлікт з співмешканкою, під час якого він вдарив жінку палицею по голові. Потерпіла впала та вдарилася головою об край ванни. Наступного дня жінка померла у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Любомльське ТМО Любомльської районної ради».Згідно висновку експерта причиною смерті жінки стала закрита черепно-мозкова травма з гематомами та розвитком набухання і набряком головного мозку.Під час дачі пояснень з приводу обставин отримання тілесних ушкоджень його співмешканкою обвинувачений розповів, що протягом кількох тижнів до злочину у нього з померлою виникали конфлікти, оскільки вона стала зловживати спиртними напоями та не могла нікуди працевлаштуватися. Під час спільного вживання спиртних напоїв він став систематично її бити. З його слів, в день злочину він вдарив її в обличчя, після чого жінка впала та вдарилась головою об підлогу. Після того, як вона піднялася, чоловік продовжив наносити їй удари.Зазначають, що в судовому засіданні прокурор подав письмове клопотання про продовження строку запобіжного заходу тримання під вартою щодо обвинуваченого на 60 днів, яке суд задовольнив.

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