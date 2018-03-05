У Броварах сталась масова перестрілка посеред вулиці. ФОТО. ВІДЕО

У місті Бровари, що під Києвом, сталася стрілянина на місці стоянки однієї з маршруток.За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками, - інформує поліція Київської області.Повідомлення про стрілянину на одній із вулиць міста Броваридо поліції надійшло сьогодні, 29 травня, о 7:15 ранку.Працівники місцевої поліції на місці події затримали 10 осіб зі зброєю.Затриманими виявилися «гості», які прибули з інших регіонів України. Наразі проводять огляд місця події, встановлюють інших учасники, обставини та причини інциденту.За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.