У Броварах сталась масова перестрілка посеред вулиці. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
У місті Бровари, що під Києвом, сталася стрілянина на місці стоянки однієї з маршруток.
За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками, - інформує поліція Київської області.
Повідомлення про стрілянину на одній із вулиць міста Броваридо поліції надійшло сьогодні, 29 травня, о 7:15 ранку.
Працівники місцевої поліції на місці події затримали 10 осіб зі зброєю.
Затриманими виявилися «гості», які прибули з інших регіонів України. Наразі проводять огляд місця події, встановлюють інших учасники, обставини та причини інциденту.
За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
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За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками, - інформує поліція Київської області.
Повідомлення про стрілянину на одній із вулиць міста Броваридо поліції надійшло сьогодні, 29 травня, о 7:15 ранку.
Працівники місцевої поліції на місці події затримали 10 осіб зі зброєю.
Затриманими виявилися «гості», які прибули з інших регіонів України. Наразі проводять огляд місця події, встановлюють інших учасники, обставини та причини інциденту.
За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
тошники - ктивисты?
То порохоботи не дають людям жити.
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