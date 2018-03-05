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У Броварах сталась масова перестрілка посеред вулиці. ФОТО. ВІДЕО

У Броварах сталась масова перестрілка посеред вулиці. ФОТО. ВІДЕО
У місті Бровари, що під Києвом, сталася стрілянина на місці стоянки однієї з маршруток.

За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками, - інформує поліція Київської області.

Повідомлення про стрілянину на одній із вулиць міста Броваридо поліції надійшло сьогодні, 29 травня, о 7:15 ранку.

Працівники місцевої поліції на місці події затримали 10 осіб зі зброєю.

Затриманими виявилися «гості», які прибули з інших регіонів України. Наразі проводять огляд місця події, встановлюють інших учасники, обставини та причини інциденту.

За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
У Броварах сталась масова перестрілка посеред вулиці. ФОТО. ВІДЕО
У Броварах сталась масова перестрілка посеред вулиці. ФОТО. ВІДЕО
У Броварах сталась масова перестрілка посеред вулиці. ФОТО. ВІДЕО
У Броварах сталась масова перестрілка посеред вулиці. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: стрілянина, Бровари
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Коментарі 2
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тошники - ктивисты?
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То порохоботи не дають людям жити.
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