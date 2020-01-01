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Під Луцьком водій з «липовими» документами хотів відкупитися від поліцейських срібним ланцюжком

Під Луцьком водій з «липовими» документами хотів відкупитися від поліцейських срібним ланцюжком
Учора, 29 травня, на автодорозі у селі Чаруків Луцького району, за порушення правил дорожнього руху співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Seat Cordoba.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

За кермом перебував 27-річний житель селища Колки. Водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

За уникнення від адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 130 КУпАП, правопорушник надав поліцейським у якості хабара срібний ланцюжок, який залишив у салоні службового автомобіля. Факт надання неправомірної вигоди належним чином задокументували.

Окрім цього, під час перевірки документів на легковик поліцейські виявили ознаки явної підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – невідповідність номерів агрегатів кузова автомобіля.

На місце прибула слідчо-оперативна група. Срібний ланцюжок, свідоцтво про реєстрацію та автомобіль вилучили.

За фактом надання неправомірної вигоди поліцейським та знищення або підробка номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369, ст. 290 Кримінального кодексу України, відповідно.

Цього ж дня, у Нововолинську нетверезий 35-річний водій автомобіля Mercedes-Benz намагався відкупитися від правоохоронців. А у селищі Ратне поліцейські затримали Mercedes-Benz із сумнівними документами. За кермом транспортного засобу перебувала 34-річна місцева жителька.

Відомості слідчі також внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України.

Досудові розслідування тривають.


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Теги: поліція, Луцький район, хабар
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