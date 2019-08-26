вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лікарі розповіли про стан двох підлітків з Волині, які отримали опіки на залізниці

Лікарі розповіли про стан двох підлітків з Волині, які отримали опіки на залізниці
У опіковому центрі Луцької міської клінічної лікарні нині лікують двох неповнолітніх хлопців. Обоє отримали електротравми під час пустощів на залізниці.

Діти отримали опіки від удару струмом від ліній електропередач, - розповів Суспільному лікар Роман Трач.

Нагадаємо, за місяць на Волині від струму травмувалися 4 неповнолітніх. 17 травня у Луцьку 15-річний хлопець стрибав вагонами потяга поблизу залізничного вокзалу. Підліток отримав опіки 40% тіла. Наступного дня на території Ковельського депо двоє підлітків 13 та 14 років вилізли на вагон та отримали опіки електричним струмом. А 27 травня у Ківерцівському районі 16-річний хлопець поліз на електроопору щоб зробити гарне фото і загинув.

Нині 16-річний лучанин, який отримав електротравму 17 травня на даху вагона потребує пересадки шкіри. Завідувач відділення Роман Трач каже, що через хлопця пройшло 29 тисяч вольт, у відділення травмований поступив у шоковому стані, мав 40 відсотків опіків тіла. Зараз його життю нічого не загрожує.

"На даний момент стан середньої тяжкості, більша половина ран загоїлася, залишаються проблемні місця на грудній клітці. Я думаю, якщо буде пересадка власної шкіри, то на невеликій ділянці, глибокого опіку отримав близько 10 %", - розповів лікар-комбустіолог.

Іншого підлітка з електротравмою доставили у відділення наступного дня, 19 травня з Ковеля. Його сьогодні прооперували вдруге, каже лікар. 15 річний хлопець отримав 42% опіків.

"Знову провели оперативне втручання з приводу некректомії і вже частково рани перекриті власною шкірою. Після операції пацієнт почувається задовільно", - говорить лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікарня, діти, постраждалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловіка, який відмовився від обсервації на Волині, оштрафували на кругленьку суму
Сьогодні, 11:37
Волинянин жорстоко вбив співмешканку на Київщині
Сьогодні, 11:23
Лікарі розповіли про стан двох підлітків з Волині, які отримали опіки на залізниці
Сьогодні, 11:02
Під Луцьком водій з «липовими» документами хотів відкупитися від поліцейських срібним ланцюжком
Сьогодні, 11:00
Заарештували чоловіка, який ножем поранив поліцейських в Іваничівському районі
Сьогодні, 10:51
Схожі новини
У Рівному чоловік встромив ножа у груди матері своїх п’яти дітей У Рівному чоловік встромив ножа у груди матері своїх п’яти дітей
26 серпень, 2019, 02:44
В українських лікарнях хочуть проектувати палати для перебування дітей з батьками В українських лікарнях хочуть проектувати палати для перебування дітей з батьками
13 серпень, 2019, 22:43
Троє дітей – у лікарні: розповіли про деталі аварії поблизу Луцька. ВІДЕО Троє дітей – у лікарні: розповіли про деталі аварії поблизу Луцька. ВІДЕО
21 квітень, 2019, 20:18
На Волині медики рятували дитину з відірваним пальцем На Волині медики рятували дитину з відірваним пальцем
29 березень, 2019, 11:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловіка, який відмовився від обсервації на Волині, оштрафували на кругленьку суму
Сьогодні, 11:37
 0
Волинянин жорстоко вбив співмешканку на Київщині
Сьогодні, 11:23
 0
Лікарі розповіли про стан двох підлітків з Волині, які отримали опіки на залізниці
Сьогодні, 11:02
 0
Під Луцьком водій з «липовими» документами хотів відкупитися від поліцейських срібним ланцюжком
Сьогодні, 11:00
 0
Заарештували чоловіка, який ножем поранив поліцейських в Іваничівському районі
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8