Лікарі розповіли про стан двох підлітків з Волині, які отримали опіки на залізниці
Сьогодні, 11:02
У опіковому центрі Луцької міської клінічної лікарні нині лікують двох неповнолітніх хлопців. Обоє отримали електротравми під час пустощів на залізниці.
Діти отримали опіки від удару струмом від ліній електропередач, - розповів Суспільному лікар Роман Трач.
Нагадаємо, за місяць на Волині від струму травмувалися 4 неповнолітніх. 17 травня у Луцьку 15-річний хлопець стрибав вагонами потяга поблизу залізничного вокзалу. Підліток отримав опіки 40% тіла. Наступного дня на території Ковельського депо двоє підлітків 13 та 14 років вилізли на вагон та отримали опіки електричним струмом. А 27 травня у Ківерцівському районі 16-річний хлопець поліз на електроопору щоб зробити гарне фото і загинув.
Нині 16-річний лучанин, який отримав електротравму 17 травня на даху вагона потребує пересадки шкіри. Завідувач відділення Роман Трач каже, що через хлопця пройшло 29 тисяч вольт, у відділення травмований поступив у шоковому стані, мав 40 відсотків опіків тіла. Зараз його життю нічого не загрожує.
"На даний момент стан середньої тяжкості, більша половина ран загоїлася, залишаються проблемні місця на грудній клітці. Я думаю, якщо буде пересадка власної шкіри, то на невеликій ділянці, глибокого опіку отримав близько 10 %", - розповів лікар-комбустіолог.
Іншого підлітка з електротравмою доставили у відділення наступного дня, 19 травня з Ковеля. Його сьогодні прооперували вдруге, каже лікар. 15 річний хлопець отримав 42% опіків.
"Знову провели оперативне втручання з приводу некректомії і вже частково рани перекриті власною шкірою. Після операції пацієнт почувається задовільно", - говорить лікар.
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Діти отримали опіки від удару струмом від ліній електропередач, - розповів Суспільному лікар Роман Трач.
Нагадаємо, за місяць на Волині від струму травмувалися 4 неповнолітніх. 17 травня у Луцьку 15-річний хлопець стрибав вагонами потяга поблизу залізничного вокзалу. Підліток отримав опіки 40% тіла. Наступного дня на території Ковельського депо двоє підлітків 13 та 14 років вилізли на вагон та отримали опіки електричним струмом. А 27 травня у Ківерцівському районі 16-річний хлопець поліз на електроопору щоб зробити гарне фото і загинув.
Нині 16-річний лучанин, який отримав електротравму 17 травня на даху вагона потребує пересадки шкіри. Завідувач відділення Роман Трач каже, що через хлопця пройшло 29 тисяч вольт, у відділення травмований поступив у шоковому стані, мав 40 відсотків опіків тіла. Зараз його життю нічого не загрожує.
"На даний момент стан середньої тяжкості, більша половина ран загоїлася, залишаються проблемні місця на грудній клітці. Я думаю, якщо буде пересадка власної шкіри, то на невеликій ділянці, глибокого опіку отримав близько 10 %", - розповів лікар-комбустіолог.
Іншого підлітка з електротравмою доставили у відділення наступного дня, 19 травня з Ковеля. Його сьогодні прооперували вдруге, каже лікар. 15 річний хлопець отримав 42% опіків.
"Знову провели оперативне втручання з приводу некректомії і вже частково рани перекриті власною шкірою. Після операції пацієнт почувається задовільно", - говорить лікар.
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