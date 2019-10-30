На Волині пенсіонер викрав понад пів кілометра телефонного кабелю





Учора, 28 травня, до поліції надійшло повідомлення, що по вулиці Чеській в селі Рачин Горохівського району, невідомий чоловік зрізав 600 м. кабелю лінії зв’язку,



Злодій завдав акціонерному товариству збитків на суму 10 тис. грн. Поліцейські встановили причетність до цього злочину раніше судимого 57-річного місцевого жителя. Частину викраденого майна вилучили та повернуть законному власнику.



За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн., або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівському районі поліцейські викрили пенсіонера, котрий поцупив кабель лінії зв’язку.Учора, 28 травня, до поліції надійшло повідомлення, що по вулиці Чеській в селі Рачин Горохівського району, невідомий чоловік зрізав 600 м. кабелю лінії зв’язку, інформує сектор комунікації поліції Волині.Злодій завдав акціонерному товариству збитків на суму 10 тис. грн. Поліцейські встановили причетність до цього злочину раніше судимого 57-річного місцевого жителя. Частину викраденого майна вилучили та повернуть законному власнику.За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн., або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

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