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Чоловіка, який відмовився від обсервації на Волині, оштрафували на кругленьку суму

Чоловіка, який відмовився від обсервації на Волині, оштрафували на кругленьку суму
Чоловік, який відмовився від обсервації після перетину кордону на «Ягодині», заплатить чималий штраф.

Про це йдеться в постанові суду від 22 травня, пише "Район. Любомль.

Чоловік 18 квітня близько 17:00 по вулиці Прикордонників в селі Старовойтове Любомльського району, здійснивши перетин державного кордону України в МАПП «Ягодин», відмовився від обов'язкової госпіталізації до обсерватора (ізолятора) по вулиці Володимирській 137 в місті Ковель, чим порушив вимоги п.5 постанови КМУ від 11.03.2020 №211 та вчинив правопорушення.

Під час розгляду протоколу в суді чоловік своєї винуватості не визнав і пояснив, що дійсно після перетину кордону відмовився від госпіталізації до обсерватора в місті Ковелі, що йому було запропоновано зробити працівниками поліції. Під час перетину кордону пройшов обстеження, здав кров для експрес-тесту, який виявився негативним, почував себе здоровим, тому вважав, що жодної потреби в обсервації немає.

Попри такі пояснення, винуватість чоловіка у вчиненні правопорушення доведена самими його поясненнями про відмову від обсервації, протоколом про адміністративне правопорушення, копією паспорта порушника з відмітками про дату перетину кордону, розпорядженням керівника робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації … №25 від 15.04.2020 року з переліком спеціалізованих закладів для організації обсервації (ізоляції) осіб у Волинській області.

Обов'язок з обов'язкової госпіталізації в осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів) виник з 18 квітня 2020 року.

Сам порушник підтвердив факт своєї відмови від обсервації.

Його власне тлумачення обов'язку пройти таку обсервацію лише за умови захворювання чи позитивних результатів експрес-тесту не відповідає положенням п.5 постанови КМ України №211 і не впливає на обсяг відповідальності, оскільки такий обов`язок обсервації пов`язується виключно з фактом перетину кордону. Такий перетин кордону чоловіком доведений безсумнівно, як і його усвідомлена відмова від обсервації.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.443 КУпАП, і наклав на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Також в користь держави потрібно сплатити 420 гривень судового збору.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, Ягодин, обсервація, штраф
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