Чоловіка, який відмовився від обсервації на Волині, оштрафували на кругленьку суму
Сьогодні, 11:37
Чоловік, який відмовився від обсервації після перетину кордону на «Ягодині», заплатить чималий штраф.
Про це йдеться в постанові суду від 22 травня, пише "Район. Любомль.
Чоловік 18 квітня близько 17:00 по вулиці Прикордонників в селі Старовойтове Любомльського району, здійснивши перетин державного кордону України в МАПП «Ягодин», відмовився від обов'язкової госпіталізації до обсерватора (ізолятора) по вулиці Володимирській 137 в місті Ковель, чим порушив вимоги п.5 постанови КМУ від 11.03.2020 №211 та вчинив правопорушення.
Під час розгляду протоколу в суді чоловік своєї винуватості не визнав і пояснив, що дійсно після перетину кордону відмовився від госпіталізації до обсерватора в місті Ковелі, що йому було запропоновано зробити працівниками поліції. Під час перетину кордону пройшов обстеження, здав кров для експрес-тесту, який виявився негативним, почував себе здоровим, тому вважав, що жодної потреби в обсервації немає.
Попри такі пояснення, винуватість чоловіка у вчиненні правопорушення доведена самими його поясненнями про відмову від обсервації, протоколом про адміністративне правопорушення, копією паспорта порушника з відмітками про дату перетину кордону, розпорядженням керівника робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації … №25 від 15.04.2020 року з переліком спеціалізованих закладів для організації обсервації (ізоляції) осіб у Волинській області.
Обов'язок з обов'язкової госпіталізації в осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів) виник з 18 квітня 2020 року.
Сам порушник підтвердив факт своєї відмови від обсервації.
Його власне тлумачення обов'язку пройти таку обсервацію лише за умови захворювання чи позитивних результатів експрес-тесту не відповідає положенням п.5 постанови КМ України №211 і не впливає на обсяг відповідальності, оскільки такий обов`язок обсервації пов`язується виключно з фактом перетину кордону. Такий перетин кордону чоловіком доведений безсумнівно, як і його усвідомлена відмова від обсервації.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.443 КУпАП, і наклав на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Також в користь держави потрібно сплатити 420 гривень судового збору.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться в постанові суду від 22 травня, пише "Район. Любомль.
Чоловік 18 квітня близько 17:00 по вулиці Прикордонників в селі Старовойтове Любомльського району, здійснивши перетин державного кордону України в МАПП «Ягодин», відмовився від обов'язкової госпіталізації до обсерватора (ізолятора) по вулиці Володимирській 137 в місті Ковель, чим порушив вимоги п.5 постанови КМУ від 11.03.2020 №211 та вчинив правопорушення.
Під час розгляду протоколу в суді чоловік своєї винуватості не визнав і пояснив, що дійсно після перетину кордону відмовився від госпіталізації до обсерватора в місті Ковелі, що йому було запропоновано зробити працівниками поліції. Під час перетину кордону пройшов обстеження, здав кров для експрес-тесту, який виявився негативним, почував себе здоровим, тому вважав, що жодної потреби в обсервації немає.
Попри такі пояснення, винуватість чоловіка у вчиненні правопорушення доведена самими його поясненнями про відмову від обсервації, протоколом про адміністративне правопорушення, копією паспорта порушника з відмітками про дату перетину кордону, розпорядженням керівника робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації … №25 від 15.04.2020 року з переліком спеціалізованих закладів для організації обсервації (ізоляції) осіб у Волинській області.
Обов'язок з обов'язкової госпіталізації в осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів) виник з 18 квітня 2020 року.
Сам порушник підтвердив факт своєї відмови від обсервації.
Його власне тлумачення обов'язку пройти таку обсервацію лише за умови захворювання чи позитивних результатів експрес-тесту не відповідає положенням п.5 постанови КМ України №211 і не впливає на обсяг відповідальності, оскільки такий обов`язок обсервації пов`язується виключно з фактом перетину кордону. Такий перетин кордону чоловіком доведений безсумнівно, як і його усвідомлена відмова від обсервації.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.443 КУпАП, і наклав на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Також в користь держави потрібно сплатити 420 гривень судового збору.
Головне фото - ілюстративне.
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