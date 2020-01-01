Синоптики попередили про сильні пориви вітру на Заході Україні
Сьогодні, 12:30
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру в Західній Україні.
Про це йдеться на сайті ДСНС.
Так, за прогнозами Укргідрометцентру, 29 травня у західній частині України пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
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Про це йдеться на сайті ДСНС.
Так, за прогнозами Укргідрометцентру, 29 травня у західній частині України пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
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