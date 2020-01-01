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Синоптики попередили про сильні пориви вітру на Заході Україні

Синоптики попередили про сильні пориви вітру на Заході Україні
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру в Західній Україні.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

Так, за прогнозами Укргідрометцентру, 29 травня у західній частині України пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

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Теги: погода, попередження, вітер
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