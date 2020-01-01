«Луцькі ринки» отримають значно менше прибутку через втрату ділянки, де зносять кіоски

Змінили затверджений фінансовий план для КП «Луцькі ринки» у 2020 році.Про це йшлося у п’ятницю, 29 травня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту економічної політикинагадав, що рішенням міської ради припинили користування землею, що обслуговувало КП «Луцькі ринки». Йдеться про земельну ділянку, що перейшла у комунальну власність, на вулиці Глушець, 1 площею 0,59 га. Тому підприємству зменшують надходження і витрати.Зокрема, «Луцькі ринки» отримають лише 116,6 тисяч гривень прибутку, що менше на 263,6 тисячі гривень від передбаченої суми.«Сьогодні завершується демонтаж контейнерів на цій ділянці, там буде все прибрано і чисто. До перевезення контейнерів можливості навести порядок там не було», - сказав в.о. мера Григорій Пустовіт.