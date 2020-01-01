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«Луцькі ринки» отримають значно менше прибутку через втрату ділянки, де зносять кіоски

«Луцькі ринки» отримають значно менше прибутку через втрату ділянки, де зносять кіоски
Змінили затверджений фінансовий план для КП «Луцькі ринки» у 2020 році.

Про це йшлося у п’ятницю, 29 травня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту економічної політики Борис Смаль нагадав, що рішенням міської ради припинили користування землею, що обслуговувало КП «Луцькі ринки». Йдеться про земельну ділянку, що перейшла у комунальну власність, на вулиці Глушець, 1 площею 0,59 га. Тому підприємству зменшують надходження і витрати.

Зокрема, «Луцькі ринки» отримають лише 116,6 тисяч гривень прибутку, що менше на 263,6 тисячі гривень від передбаченої суми.

«Сьогодні завершується демонтаж контейнерів на цій ділянці, там буде все прибрано і чисто. До перевезення контейнерів можливості навести порядок там не було», - сказав в.о. мера Григорій Пустовіт.

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Теги: Старий ринок, демонтаж, втрати
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Коментарі 2
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Яку функцію виконує КП Луцькі ринки? Або Облспоживспілка?Два монополісти від яких користі_НУЛЬ!!!! Ліквідувати і чим скоріше.Збільшиться бюджет,як міський,так і обласний.І бюрократів поменшає.
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ринки втрачають через те що розводять срач і не дивляться за територією!
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