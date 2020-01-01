Волинянка, яка пережила інсульт, потребує значних коштів на реабілітацію

Корнелюк Тетяні Євгеніївни, 1976 року народження, з якою 12 лютого сталась біда.



Про це



У жінки стався інсульт з крововиливом в голову. Після цього хворій зробили операцію з видалення значної частини черепної кістки. На цей час Тетяна не рухається, оскільки паралізована ліва частина тіла.



Проте лікарі говорять, що це не вирок, потрібно займатись з реабілітологами по кілька годин на день.



Жінці потрібно обов'язково стати на ноги, адже через рік буде ще одне операційне втручання, щоб поставити пластину на місце видаленої кістки. Тетяна бореться з недугою і не втрачає сили та віри на одужання.



Коштів родина на лікування немає, оскільки Таня до інсульту була єдиним годувальником в сім'ї.



Переказати кошти можна на картковий рахунок 463033980000026209000411908 або на картку "Ощадбанку" 4790729918966698 Корнелюк Тетяна Євгеніївна.









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