Волинянка, яка пережила інсульт, потребує значних коштів на реабілітацію
Сьогодні, 12:19
Звертаються до всіх небайдужих людей, аби допомогти жінці з Любомля Корнелюк Тетяні Євгеніївни, 1976 року народження, з якою 12 лютого сталась біда.
Про це повідомляє "Район. Любомль".
У жінки стався інсульт з крововиливом в голову. Після цього хворій зробили операцію з видалення значної частини черепної кістки. На цей час Тетяна не рухається, оскільки паралізована ліва частина тіла.
Проте лікарі говорять, що це не вирок, потрібно займатись з реабілітологами по кілька годин на день.
Жінці потрібно обов'язково стати на ноги, адже через рік буде ще одне операційне втручання, щоб поставити пластину на місце видаленої кістки. Тетяна бореться з недугою і не втрачає сили та віри на одужання.
Коштів родина на лікування немає, оскільки Таня до інсульту була єдиним годувальником в сім'ї.
Переказати кошти можна на картковий рахунок 463033980000026209000411908 або на картку "Ощадбанку" 4790729918966698 Корнелюк Тетяна Євгеніївна.
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Про це повідомляє "Район. Любомль".
У жінки стався інсульт з крововиливом в голову. Після цього хворій зробили операцію з видалення значної частини черепної кістки. На цей час Тетяна не рухається, оскільки паралізована ліва частина тіла.
Проте лікарі говорять, що це не вирок, потрібно займатись з реабілітологами по кілька годин на день.
Жінці потрібно обов'язково стати на ноги, адже через рік буде ще одне операційне втручання, щоб поставити пластину на місце видаленої кістки. Тетяна бореться з недугою і не втрачає сили та віри на одужання.
Коштів родина на лікування немає, оскільки Таня до інсульту була єдиним годувальником в сім'ї.
Переказати кошти можна на картковий рахунок 463033980000026209000411908 або на картку "Ощадбанку" 4790729918966698 Корнелюк Тетяна Євгеніївна.
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