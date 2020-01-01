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Волинянка, яка пережила інсульт, потребує значних коштів на реабілітацію

Волинянка, яка пережила інсульт, потребує значних коштів на реабілітацію
Звертаються до всіх небайдужих людей, аби допомогти жінці з Любомля Корнелюк Тетяні Євгеніївни, 1976 року народження, з якою 12 лютого сталась біда.

Про це повідомляє "Район. Любомль".

У жінки стався інсульт з крововиливом в голову. Після цього хворій зробили операцію з видалення значної частини черепної кістки. На цей час Тетяна не рухається, оскільки паралізована ліва частина тіла.

Проте лікарі говорять, що це не вирок, потрібно займатись з реабілітологами по кілька годин на день.

Жінці потрібно обов'язково стати на ноги, адже через рік буде ще одне операційне втручання, щоб поставити пластину на місце видаленої кістки. Тетяна бореться з недугою і не втрачає сили та віри на одужання.

Коштів родина на лікування немає, оскільки Таня до інсульту була єдиним годувальником в сім'ї.

Переказати кошти можна на картковий рахунок 463033980000026209000411908 або на картку "Ощадбанку" 4790729918966698 Корнелюк Тетяна Євгеніївна.

Волинянка, яка пережила інсульт, потребує значних коштів на реабілітацію
Волинянка, яка пережила інсульт, потребує значних коштів на реабілітацію
Волинянка, яка пережила інсульт, потребує значних коштів на реабілітацію
Волинянка, яка пережила інсульт, потребує значних коштів на реабілітацію



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Теги: Любомль, допомога, кошти
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