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Волинянин збив пішохода на Рівненщині: просять допомогти встановити особу загиблого. ФОТО 18+

Волинянин збив пішохода на Рівненщині: просять допомогти встановити особу загиблого. ФОТО 18+
47-річний житель Волинської області збив пішохода, що знаходився на проїжджій частині.

Повідомлення про автопригоду за участю легкового авто та пішохода на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» до поліції надійшло вчора, 28 травня, близько 23:30, інформує ГУНП у Рівненській області.

Слідчо-оперативна група встановила, що поблизу селища Клевань водій автомобіля «Opel Omega», 47-річний житель Волинської області, допустив наїзд на пішохода, який знаходився на проїзній частині.

Унаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці події.

Відповідно до медичного освідування, ознак сп’яніння у водія не виявили, однак у нього також відібрали зразки крові.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюють усі обставини ДТП. Автомобіль помістили на спецмайданчик.

Поліцейські звертаються до громадськості за допомогою в ідентифікації загиблого. Якщо ви впізнали його на фото, просять повідомити на спецлінію 102 або за номером телефону: 0967060199.
Волинянин збив пішохода на Рівненщині: просять допомогти встановити особу загиблого. ФОТО 18+
Волинянин збив пішохода на Рівненщині: просять допомогти встановити особу загиблого. ФОТО 18+


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Теги: ДТП, аварія
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