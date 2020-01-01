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У місті на Волині п'яний дебошир побив менеджера магазину. ФОТО

У місті на Волині п'яний дебошир побив менеджера магазину. ФОТО
28-го травня на 5-му мікрорайоні в Нововолинську хуліган дебоширив у магазині «Смак» та наніс менеджеру торгового закладу тілесні ушкодження.

О 18:06 надійшла заява до правоохоронців, повідомили БУГу в Нововолинському відділені поліції.

Мешканець Нововолинська, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, пошкодив обладнання магазину (кавовий апарат), зірвав звичайний режим роботи та наніс заявниці тілесні ушкодження. За медичною допомогою остання не зверталася.

Відомості про подію внесли до ЄРДР ст. 296 КК України (хуліганство).

У місті на Волині п'яний дебошир побив менеджера магазину. ФОТО
У місті на Волині п'яний дебошир побив менеджера магазину. ФОТО
У місті на Волині п'яний дебошир побив менеджера магазину. ФОТО


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Теги: Новововолинськ, дебошир, побиття
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