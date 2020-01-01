У місті на Волині п'яний дебошир побив менеджера магазину. ФОТО





О 18:06 надійшла заява до правоохоронців, повідомили



Мешканець Нововолинська, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, пошкодив обладнання магазину (кавовий апарат), зірвав звичайний режим роботи та наніс заявниці тілесні ушкодження. За медичною допомогою остання не зверталася.



Відомості про подію внесли до ЄРДР ст. 296 КК України (хуліганство).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го травня на 5-му мікрорайоні в Нововолинську хуліган дебоширив у магазині «Смак» та наніс менеджеру торгового закладу тілесні ушкодження.О 18:06 надійшла заява до правоохоронців, повідомили БУГу в Нововолинському відділені поліції.Мешканець Нововолинська, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, пошкодив обладнання магазину (кавовий апарат), зірвав звичайний режим роботи та наніс заявниці тілесні ушкодження. За медичною допомогою остання не зверталася.Відомості про подію внесли до ЄРДР ст. 296 КК України (хуліганство).

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