вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинь може послабити карантин, – МОЗ

Волинь може послабити карантин, – МОЗ
Відповідно до нинішніх показників епідемічної ситуації, Волинська область може перейти до наступного етапу послаблення карантину.

Натомість залишаються неготовими послаблювати карантинні обмеження Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, даючи аналіз епідемічної ситуації станом на 29 травня.

Відповідно до показників епідемічної ситуації в регіонах до другого етапу послаблення карантину можуть перейти Волинська, Дніпропетровська та Закарпатська області, у яких дотепер такої можливості не було.
Нагадаємо, перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні:

1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) складає менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення в період умовного піку епідемії на території України + 50%);

2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання);

3) охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності — тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 000 населення.

Згідно з найновішими даними МОЗу, на Волині показник інцидентності становить 11,93. Показник завантаженості інфекційних ліжок – 36,61. Показник охоплення тестуванням – 18,24.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, Волинь, МОЗ, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 29 травня
Сьогодні, 10:06
Ранок 29 травня: в Україні – 429 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 12
Сьогодні, 09:31
Серед захворілих на коронавірус на Волині є військові ЗСУ
28 травень, 18:00
Розповіли про ситуацію з COVID-19 у Ківерцівському районі
28 травень, 13:55
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На трасі Львів-Луцьк зіткнулися три автівки: серед постраждалих – дитина
Сьогодні, 13:05
Як у Луцьку в умовах карантину провели останній дзвоник. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Волинь може послабити карантин, – МОЗ
Сьогодні, 12:42
У місті на Волині п'яний дебошир побив менеджера магазину. ФОТО
Сьогодні, 12:37
Синоптики попередили про сильні пориви вітру на Заході Україні
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
Говорити зараз про зняття карантинних заходів ми не можемо, – Щербак Говорити зараз про зняття карантинних заходів ми не можемо, – Щербак
28 травень, 13:19
29 травня на Волині можуть послабити карантин 29 травня на Волині можуть послабити карантин
25 травень, 12:52
Якщо ситуація зміниться, рішення про послаблення карантину буде негайним, – Волинська ОДА Якщо ситуація зміниться, рішення про послаблення карантину буде негайним, – Волинська ОДА
22 травень, 12:49
Як в Україні працюватимуть офіси під час карантину: основні вимоги Як в Україні працюватимуть офіси під час карантину: основні вимоги
20 травень, 11:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Померла колишня очільниця управління статистики на Волині
Сьогодні, 13:17
 0
У Рожищенському районі легковик в’їхав у фуру. ФОТО
Сьогодні, 13:09
 0
На трасі Львів-Луцьк зіткнулися три автівки: серед постраждалих – дитина
Сьогодні, 13:05
 0
Як у Луцьку в умовах карантину провели останній дзвоник. ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
Волинь може послабити карантин, – МОЗ
Сьогодні, 12:42
 0
Медіа
відео
1/8