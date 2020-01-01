Волинь може послабити карантин, – МОЗ





Натомість залишаються неготовими послаблювати карантинні обмеження Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.



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Відповідно до показників епідемічної ситуації в регіонах до другого етапу послаблення карантину можуть перейти Волинська, Дніпропетровська та Закарпатська області, у яких дотепер такої можливості не було.

Нагадаємо, перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні:



1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) складає менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення в період умовного піку епідемії на території України + 50%);



2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання);



3) охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності — тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 000 населення.



Згідно з найновішими даними МОЗу, на Волині показник інцидентності становить 11,93. Показник завантаженості інфекційних ліжок – 36,61. Показник охоплення тестуванням – 18,24.



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