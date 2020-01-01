Як у Луцьку в умовах карантину провели останній дзвоник. ФОТО

У Луцьку з дотриманням вимог карантину відбулось свято останнього дзвоника.Управління освіти Луцької міської ради, міська влада та дирекція навчальних закладів потурбувались, аби цього року діти не залишилися без свята, а тому прийняли рішення провести цей захід із онлайн та ТБ-трансляцією. Такий підхід дозволив дотримати вимог карантину та правил соціального дистанціювання, - йдеться на сайті Луцькради.На свято завітали секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови, заступник міського голови, начальник управління освіти, а також керівники навчальних закладів міста.“Сьогоднішнє свято — це експеримент, імпровізація та пошук тієї форми, що б дозволила зберегти дух свята, який ми завжди маємо у цей день. Дух, який завжди мотивує учнів, педагогів та батьків до того, що потрібно пам’ятати: які б складнощі не виникали в житті — їх потрібно подолати.Хочу привітати луцьких випускників. Вони 11 років вчилися, докладали великих зусиль та підводять сьогодні певну риску, що стане визначальним етапом їхнього життя. Це перший етап, який дозволяє сказати, що ви виходите в доросле життя, проте це ще не вичерпні знання. Ви будете вчитись усе життя — такий тепер світ. Завжди необхідно рухатись вперед, розвиватись та досягати мети.Хочу подякувати також всім педагогам, які сьогодні присутні, за те, що в настільки складних умовах ви освоювали нові способи навчання, навчали та передавали знання — робили все для того, аби учні успішно закінчили школу”, - звернувся до присутніх Григорій Пустовіт.Разом із піснею, вальсом та піднесеним настроєм свято урочисто закінчив дзвінкий голос останнього шкільного дзвоника.