Померла колишня очільниця управління статистики на Волині
Сьогодні, 13:17
29 травня 2020 року відійшла у вічність колишня очільниця Головного управління статистики у Волинській області Марія Іванівна Мотиль.
Про це інформує ІА Волинські Новини.
Колектив Головного управління статистики у Волинській області висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлої: «Глибоко сумуємо, розділяємо біль непоправної втрати з приводу смерті Марії Іванівни її рідним та близьким, усім, хто знав, любив і поважав цю чудову людину. У наших серцях назавжди збережуться світлі спогади про неї. Хай земля їй буде пухом».
Попрощатися із Марією Мотиль можна буде у Будинку панахиди в Луцьку з 29 травня 19 години до 12:00 30 травня.
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Про це інформує ІА Волинські Новини.
Колектив Головного управління статистики у Волинській області висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлої: «Глибоко сумуємо, розділяємо біль непоправної втрати з приводу смерті Марії Іванівни її рідним та близьким, усім, хто знав, любив і поважав цю чудову людину. У наших серцях назавжди збережуться світлі спогади про неї. Хай земля їй буде пухом».
Попрощатися із Марією Мотиль можна буде у Будинку панахиди в Луцьку з 29 травня 19 години до 12:00 30 травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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