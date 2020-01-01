вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Померла колишня очільниця управління статистики на Волині

Померла колишня очільниця управління статистики на Волині
29 травня 2020 року відійшла у вічність колишня очільниця Головного управління статистики у Волинській області Марія Іванівна Мотиль.

Про це інформує ІА Волинські Новини.

Колектив Головного управління статистики у Волинській області висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлої: «Глибоко сумуємо, розділяємо біль непоправної втрати з приводу смерті Марії Іванівни її рідним та близьким, усім, хто знав, любив і поважав цю чудову людину. У наших серцях назавжди збережуться світлі спогади про неї. Хай земля їй буде пухом».

Попрощатися із Марією Мотиль можна буде у Будинку панахиди в Луцьку з 29 травня 19 години до 12:00 30 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Марія Мотиль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороду сина
Сьогодні, 13:53
У Луцьку вночі зловили п’яного водія-інструктора автошколи. ФОТО
Сьогодні, 13:29
Померла колишня очільниця управління статистики на Волині
Сьогодні, 13:17
У Рожищенському районі легковик в’їхав у фуру. ФОТО
Сьогодні, 13:09
На трасі Львів-Луцьк зіткнулися три автівки: серед постраждалих – дитина
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
Врятувати не вдалося: на Волині чоловік звів рахунки з життям Врятувати не вдалося: на Волині чоловік звів рахунки з життям
Сьогодні, 05:21
16-річний хлопець, який загинув від удару струмом на Волині, ліз на електроопору зі знайомими 16-річний хлопець, який загинув від удару струмом на Волині, ліз на електроопору зі знайомими
28 травень, 12:19
Трагедія на Волині: 16-річний підліток загинув від удару струмом Трагедія на Волині: 16-річний підліток загинув від удару струмом
28 травень, 09:48
В Одесі після падіння в басейн ресторану померла дворічна дитина В Одесі після падіння в басейн ресторану померла дворічна дитина
28 травень, 04:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Послаблення карантину на Волині: запрацюють транспорт, дитсадки та спортзали
Сьогодні, 14:40
 0
Нові випадки коронавірусу у Луцьку: що відомо про захворілих за останню добу
Сьогодні, 14:35
 0
Пляжний сезон з 1 червня є досі під питанням, – заступник міського голови Луцька
Сьогодні, 14:30
 0
У Волинській області послабили карантин, але не скрізь. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 14:11
 0
У Луцьку – перший випадок інфікування коронавірусом серед журналістів
Сьогодні, 14:11
 0
Медіа
відео
1/8